DTO’dan Gemi Acenteliği Yenileme Semineri

İlk seminer 4 Aralık 2020, ikinci seminer 28 Aralık 2020, üçüncü seminer ise 25 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

ilk seminer 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Gemi Acentelerinin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları konulu ilk seminer Özoğul ve Yenigün Partners Hukuk Bürosu ve Veri Security Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından, 4 Aralık 2020 Cuma günü 10.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Seminere katılmak isteyen üyeler dilekçe örneği ve gemi acentesi personel dağıtım kartı fotokopisiyle birlikte en geç 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 13.00’e kadar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru için bu linke tıklayabilirsiniz : http://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/egitim/uyelere/tumu

Vira Haber