MSC CRUISES, Aldığı Operasyon Durdurma Kararını Uzattı

Daha Fazla Esneklik İçin Tasarlanan, “Esnetilmiş Cruise Program”ı, 11 Temmuz - 30 Eylül 2020 arasındaki mevcut tüm rezervasyonları da kapsayacak.

MSC Cruises, bu tedbirden etkilenen konuklarına, 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmak üzere, iptal edilen seyahatleri için ödedikleri tutarın tamamını, gelecekte yapılacak olan - herhangi bir gemi ve herhangi bir güzergah için- seçtikleri bir yolculuğa seyahat kredisi olarak aktarma fırsatı sunuyor. Buna ek olarak misafirler, asıl yolculuk sürelerine bağlı olarak kabin başına 100 € ile 400 € arasında bir gemi içi harcama kredisi de alacaklar.

Ayrıca, MSC Cruises, 11 Temmuz - 30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki rezervasyonların da “Esnek Cruise Programı” kapsamında yer alacağını duyurdu.

“Esnek Cruise Programı”, MSC Cruises gemilerinden birinde rezervasyonu olan yolcularına, mevcut seyahatlerini, hareket tarihi 31 Aralık 2021'e kadar olmak üzere, yeniden planlamalarına olanak tanımaktadır. Konuklar ve seyahat acenteleri bu rezervasyonları, MSC Cruises filosundaki herhangi bir gemi ve herhangi bir güzergaha ücretsiz olarak aktarabilirler.

Şirket daha önce küresel çaptaki tüm gemi operasyonlarını 29 Mayıs'a kadar geçici olarak durduğunu açıklamıştı.

Detaylı bilgi ve güncellemeler için seyahat acentelerine başvurabilir veya www.msccruises.com.tr adresini ziyaret edebilirler.

Vira Haber