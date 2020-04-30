NATO'ya Ait Bir Helikopter Düştü
NATO, Kanada firkateynine ait bir askeri helikopterinin İyonya Denizi’nde düştüğünü doğruladı.
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Kanada firkateynine ait olan ve Akdeniz’de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2’nin (SNMG2) bir parçası olan bir askeri helikopter düştü.
Kanada’ya ait Sikorsky CH-124 Sea King helikopteri, içinde bulunan 6 kişiyle birlikte İtalya uçuş Bilgi Bölgesinde yer alan Yunanistan’ın batı kıyısına 52 deniz mili mesafede düştü.
6 GÖREVLİDEN 1'İ ÖLDÜ
Helikopterde bulunan 6 görevliden birinin öldüğü doğrulandı.
NATO tarafından yapılan açıklamada, kaza doğrulandı ve arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü açıklandı.
Vira Haber
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Etiketler : NATO, Yunanistan, İtalya, Helikopter
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