NATO'ya Ait Bir Helikopter Düştü

Kanada firkateynine ait olan ve Akdeniz’de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2’nin (SNMG2) bir parçası olan bir askeri helikopter düştü.

Kanada’ya ait Sikorsky CH-124 Sea King helikopteri, içinde bulunan 6 kişiyle birlikte İtalya uçuş Bilgi Bölgesinde yer alan Yunanistan’ın batı kıyısına 52 deniz mili mesafede düştü.

6 GÖREVLİDEN 1'İ ÖLDÜ

Helikopterde bulunan 6 görevliden birinin öldüğü doğrulandı.

NATO tarafından yapılan açıklamada, kaza doğrulandı ve arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü açıklandı.