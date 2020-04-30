Şüphe Üzerine Durdurulan Tekne, Çalıntı Çıktı

Sahil güvenlik ekipleri, bindikleri TCSG-13 botuyla Karataş açıklarında şüphelendikleri bir tekneyi durdurdu. Yapılan incelemede, teknenin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca teknenin içinde battaniyeye sarılı halde çalıntı tam 1500 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan teknedeki C.Z. (29) emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Vira Haber