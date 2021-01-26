Msc Cruises Alfonso Piccirillo’yu Finans Direktörü Olarak Atadı

43 yaşındaki Bay Piccirillo, MSC Cruises'a 2004 yılında katıldı ve son beş yıldır kruvaziyer hattının Finansal Planlama ve Kontrol Başkanıydı. Şirketteki önceki görevleri arasında İş Analisti ve Grup Kontrolörlüğü bulunmaktadır.

MSC Cruises'ta geçirdiği süre boyunca Bay Piccirillo, yönetim raporlaması ve analizi, finansal planlama süreçleri, gemi ve altyapı finansmanı, stratejik yatırım analizi ve değerlendirme dahil olmak üzere finansal planlama ve kontrolü görevlerini başarıyla yönetmiştir.

MSC Cruises’ın yönetim kurulu başkanı Pierfrancesco Vago, “Alfonso'nun şirketin üst düzey yönetim ekibine katılmasından dolayı çok memnunum. Şirketimizin değerleri ile uyumlu değerlere ve MSC Cruises'ta gerekli özveriye sahip genç bir profesyonelin zirveye kadar uzun ve başarılı bir kariyere nasıl ulaşılabileceğinin muhteşem bir örneğidir“, dedi.

Bay Piccirillo, Napoli Üniversitesi İşletme Ekonomisi mezunu olup, Milano'daki SDA Bocconi'den Yönetim Muhasebesi ve Kontrol alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Kısa süre önce İsviçre'nin Lozan kentindeki IMD Business School'dan Executive MBA programını tamamlayarak, onur derecesiyle mezun olmuştur.

Bay Vago son olarak sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bugün ayrıca MSC Cruises'ın dünyanın en büyük üçüncü kruvaziyer markası haline gelmesi için önemli bir büyüme sağlayan ve süreci yöneten, son üç yıldır Finans Direktörü rolünü üstlenen Jean-Philippe Neau'ya katkılarından ve özverilerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Jean-Philippe, proje finansmanı çalışmalarına odaklanmak üzere holding şirketimiz MSC Group'a katılarak "aile" içinde kalmaya devam edecektir. "

Vira Haber