Sefine Tersanesi'nin İnşa Ettiği GASØ HØVDING Suyla Buluştu!

Sefine Tersanesi’ne ait yüzer havuzun kızak sahasına yanaştırılmasının ardından 83 metre boyunda, 30 metre genişliğinde ve 5 bin 100 ton ağırlığındaki canlı taşıma gemisi denize indirildi. Denize indirilmesinin ardından ”GASØ HØVDING” Sefine Tersanesi iskelesine yanaştırıldı.

Frøy'da proje yöneticisi olan Einride Wingan, kaynak töreni bir yıl önce yapılan Gåsø Høvding inşası kapsamında 6 Frøy çalışanının Sefine Tersanesi'de çalıştığını belirterek onlara teşekkürlerini sundu.

7 bin 500 metreküp taşıma kapasitesine sahip Gåsø Høvding isimli canlı balık taşıma gemisinin 83 metre boyunda, 30 metre genişliğinde, 5 bin 100 ton ağırlığında olduğu ve tatlı su arıtma, otomatik hijyen sistemleri, balık temizleme gibi yenilikçi teknolojiler ile donatıldığı biliniyor.

Vira Haber