MSC Cruises, Arap Körfezi’nde Gerçekleştirdiği Sezonu Haziran 2022 Sonuna Kadar Uzattı

MSC Bellissima, 26 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde planladığı Kızıldeniz güzergahlarını tamamlayacak ve ardından 2 Nisan'dan itibaren MSC Virtuosa'dan rotayı devralarak Basra Körfezi'ne hareket edecek.

MSC Virtuosa, Kasım 2021'den beri bu bölgede başarıyla yolculuklarını tamamlıyor ve kış sezonunu bitirdikten sonra, yaz sezonu için ana liman olarak İngiltere'nin Southampton kenti ile Avrupa'ya bir Grand Voyage turu gerçekleştirecek. Temmuz ayında MSC Bellissima, Japonya'daki seyahat programları için Uzak Doğu'ya gidecek. Ek olarak MSC Bellissima satışları bugün başladı.

Limanda uzun süreli konaklamalar ve Dubai'de iki geceleme sunan seyahat programı ile Basra Körfezi’nin bu kış MSC Cruises misafirleri için ne kadar çekici olduğu kanıtlanmış oldu. Ayrıca, gemi için şirket tarafından ve bölgeye giriş ve konaklama için yerel makamlar tarafından uygulamaya konulan sağlık ve güvenlik protokollerinin etkinliği, misafirleri güvende hissettirdi.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, "BAE ve Katar'daki seyahat programlarının misafirlerimiz tarafından çok beğenildiğini gördük ve bu talebe yanıt vermek için bölgedeki varlığımızı genişletmeye karar verdik. Dubai, Abu Dhabi ve Doha'daki yetkililere, misafirlerimizin ve mürettebatımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için yakın işbirliği ve etkili çalışma yöntemleri için teşekkür ederiz. Sezonun bu uzun bölümü için, MSC Bellissima’nın yer alması kararı, popüler ve çok beğenilen bir gemi olması ayrıca zengin özellikler, eğlence ve yemek deneyimlerinin yanı sıra MSC Yacht Club'ı da sunması nedeni ile alındı. Bu seyahatler, Dubai Uluslararası Havalimanı'na yapılan uçuş bağlantıları ile misafirlerimiz için de çekici.

Ödüllü havayolu Emirates ile 21 uluslararası havaalanından yapılan uçuşlar ile kapsamlı bir Fly&Cruise programı sunarak misafirlerimizin tüm deneyimini baştan sona kusursuz hale getiriyoruz” dedi.