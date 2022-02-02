Katar'dan Yola Çıkacak Yeni Cruise Gemisinin Programı Açıklandı

Emerald Azzurra cruse gemisi, Ocak 2023'ten itibaren yedi gecelik yolculuğa yelken açacak. İnşaatı devam eden Grand Cruise Terminali aynı anda iki dev gemiye, bir akvaryuma ve sanat galerisine ev sahipliği yapacak. 2022 FIFA Dünya Kupası KatarTM için hazırlıklarını sürdüren Katar'da turizm yatırımları da hız kesmeden devam ediyor.

Katar Turizm, Emerald Cruises ortaklığı ile gerçekleşen, Ocak 2023'te Doha'dan kalkacak olan yeni lüks süper yat cruise programını açıkladı.

Emerald Azzurra, konuklarına Doha'dan başlayan bir yolculuk ve 7 gece 8 günlük konaklama sunuyor. Yolculuğun durakları arasında Abu Dabi'deki Sir Bani Yas Adası, Umman'ın Hasab kenti ve Zighy koyu ile BAE'nin Fucayra ve Dubai kentleri yer alıyor.

Katar'ın turistik yerlerini ve kültürünü keşfetmek isteyen konuklar ayrıca üç günlük bir paket tercih ederek cruise öncesi ve sonrası turlara katılabilecek. Bu turda göze çarpan duraklar arasında ise, Fransız mimar Jean Nouvel'in çöl gülünden ilhamla tasarladığı Katar Ulusal Müzesi ile hediyelik eşya ve baharat alışverişi için uğranabilecek Souq Waqif yer alıyor. İsteyen konuklar çölde gezintiye çıkıp İç Deniz'i ziyaret edebilecek, kumulların ve deve gezintisinin tadını çıkarabilecekler.

Doha merkezde İslam Eserleri Müzesi ve Souq Waqif'e yakın konumda yer alan Grand Cruise Terminali'nin inşaatı sürerken, terminal ile ilgili yeni bilgiler de kamuoyuna ulaşmaya başladı. Terminal aynı anda iki mega gemiyi misafir edebilecek kapasitede olacak ve bünyesinde bir akvaryum ve sanat galerisi bulunduracak.

Katar Turizm (Qatar Tourism) Operasyon Direktörü Berthold Trenkel şunları söyledi: "Katar'ın ulusal stratejisi 2030 Ulusal Vizyonu ile uyumlu olarak, turizm değer önerimizi genişletiyoruz. Katar'ın muhteşem misafirperverliğini hem karada hem de denizde konuklarımıza sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Emerald Cruises ile çizilen rotalar, işte bu vizyonu gerçekleştirmek için atılan birer adım.

"Katar'ın müthiş otelleri, restoranları, kültürel varlıkları ve faaliyet seçenekleri var. İsteyen konuklar, cruise öncesi veya sonrası Katar'ı keşfe çıkabilir, tüm bunların tadını çıkarabilirler. Orta Doğu'nun en iyisini, güzel ülkemizi doya doya tecrübe etmek isteyen konuklara kapımız sonuna kadar açık."

Emerald Cruises'ın da içinde yer aldığı Scenic Group'un Operasyon Direktörü Rob Voss ise şunları söyledi: "Yeni süper yatımız Emerald Azzurra'yı önümüzdeki kış Katar'ın hayat dolu kenti Doha'ya yolcu ediyoruz. Katar Turizm (Qatar Tourism) ortaklığı ile konuklarımız, Körfez ülkelerinin ve özellikle de Katar'ın nefes kesen güzelliğini ve misafirperverliğini ilk elden deneyimleme fırsatı yakalayacaklar. Muhteşem olacak."

110 metre uzunluğuyla göz dolduran süper yat Emerald Azzurra aynı anda toplam 100 konuğa ev sahipliği yapabiliyor. Gemide ayrıca bir Sky Bar, seyir terası, lounge, wellness merkezi, sonsuzluk havuzu ve kürek sörfü gibi çeşitli marina oyuncaklarına ev sahipliği yapan bir marina platformu da yer alıyor.