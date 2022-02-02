İzmir'de Deniz Sefer Saatleri Yeniden Düzenlendi

Denizde toplu ulaşım hizmetlerini sürdüren İZDENİZ Genel Müdürlüğü, kış dönemi süresince geçerli olacak sefer düzenlemesi yaptı. Sabah ve akşam saatlerindeki sefer düzeni korundu. Gün içerisinde ve hafta sonları yolcu yoğunluğunun düşük olduğu saatlerde yapılan seferler yeniden planlandı.

Araba vapuru sefer saatleri ise gün içerisinde korundu. Son sefer saati 23.20’den 23.00’e çekildi. 20.00 - 23.00 saatleri arasında 20 dakika olan sefer sıklığı 30 dakikaya çıkarıldı.

5 Şubat Cumartesi gününden itibaren uygulanacak ve kış döneminde geçerli olacak yeni sefer tarifesi www.izdeniz.com.tr adresinden görülebilir.