STM VE GÜRBAĞ’dan Kritik Teknolojilerde Stratejik İş Birliği

Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda, yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Gürbağ Savunma ve Teknoloji A.Ş. ile kritik alanlarda önemli iş birliğine gitti.

STM ile GÜRBAĞ arasında, STM Genel Müdürlük binasında, “Stratejik İş Birliği İmza Töreni” gerçekleştirildi. Törene, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, GÜRBAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban ve firmaların ilgili üst düzey yetkilileri katıldı.

STM ve GÜRBAĞ, gelişen teknolojinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, “Hidrojen Enerji ve Tahrik Çözümleri” ile “Stabilize Pan-Tilt ve Lazer Haberleşme Çözümleri” alanında iş birliğine imza attı. İki şirket, iş birliğine gidilen alanlarda, AR-GE, ürünleşme ve saha uygulamasını hayata geçirecek.

Türkiye’nin en büyük askeri denizcilik firması STM, GÜRBAĞ ile yaptığı iş birliği ile; hidrojen enerji ve tahrik çözümlerini, su üstü ve su altı platformlara entegre ederek, güç sistemlerinin enerji verimliliği artırmayı hedefliyor.

STM ve GÜRBAĞ; dinlenemeyen, kestirilemeyen ve karıştırılamayan lazer haberleşme teknolojisi ile denizaltı, su üstü gemileri, hava ve kara platformları arasında güvenli haberleşmeyi sağlamayı amaçlıyor.

Güleryüz: Geleceğin teknolojileri için yatırımlarımızı yapıyoruz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye’de bu alanda ilk kez bir stratejik iş birliğine imza atıldığını belirterek, “Bugüne kadar dışardan alınan yüksek teknolojili ürünleri, milli mühendislik kabiliyetlerimizle yerlileştirirken, geleceğin teknolojileri için de yatırımlarımızı yapıyoruz. Bugün imza attığımız anlaşmalar ile, kullanıldığı platformlara özel yetenekler katacak sistemleri üretmekle kalmayacak, ülke savunma sanayimizin ilerde bu alanda geliştireceği teknolojilere de temel atmış olacağız” dedi.

Hidrojen enerjisi ile, su üstü ve su altı platformların enerji verimliliğini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Güleryüz, stabilize pan-tilt ve lazer haberleşme ile ise deniz, hava ve kara platformları arasında güvenli bir iletişim sağlayacaklarını kaydetti. Güleryüz, “İş birliğimiz kapsamında, en az bir çözümün, bu yıl sonuna kadar sahada olmasını planlıyoruz” dedi.

Bağıban: Yerli ve milli ürünlerimizle söz sahibi olmak istiyoruz

Gürbağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban, STM ve Gürbağ arasındaki bu iş birliğinin, Türkiye’ye teknolojik alanda, büyük katkı sağlayacağını belirtti. Bağıban, “Birlikte üretmeyi planladığımız yenilikçi ve milli sistemler ülkemize stratejik ve ekonomik değer katacaktır. Yaptığımız iş birliği, milli platformlarımızda ve uluslararası sahada ülkemizi başarıyla temsil edebilecek ileri teknolojik sistemleri içeriyor. Planlanan süre içinde çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemizde ve global pazarda yerli ve milli ürünlerimizle söz sahibi olmak istiyoruz” dedi.