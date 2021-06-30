MSC Cruises, Barselona’dan Uluslararası Cruise Seyahatlerine Yeniden Başlayan İlk Cruise Firması Oldu

Barselona Limanı uluslararası yolculuklar için hafta sonu yeniden açıldı ve diğer Schengen ülkelerinden, İspanyol konukları ve tatilcileri alan ilk gemi MSC Grandiosa oldu.

7 gecelik cruise seyahati, İtalya'da Cenova, Roma için Civitavecchia, Napoli ve Palermo ile ayrıca Valetta Malta limanlarını içermektedir.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, “Barselona, Akdeniz'de yıl boyunca sürecek güzergahlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve İspanya'dan ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen misafirlerimiz için limanın yeniden kullanıma açıldığını görmek son derece memnuniyet verici bir durumdur. Bu, operasyonlarda bu kadar uzun bir duraksamanın ardından, giderek artan sayıda açılmakta olan limanlar, iş için güzel bir katkı sağladı. İspanya'dan uluslararası yolculuklar sunan ilk cruise hattı olarak İspanyol misafirlerimizin cumartesi günleri Barselona'dan gemiye binmenin rahatlığını yaşayacaklarından ve MSC Grandiosa'nın Akdeniz'de sunduğu popüler güzergahın keyfini çıkaracaklarından eminiz.”

Barselona limanı, MSC Cruises'ın Avrupa'daki pazar lideri konumu açısından stratejik bir öneme sahiptir ve şirket 2024'te tamamlanması planlanan 11.670 m2'lik özel bir cruise terminalini işletmek ve yönetmek için bu ayın başlarında resmi bir onay aldı.

MSC Cruises, yeniden başlatmanın bir parçası olarak, sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulamaları için Sağlık Bakanlığı (Ministerio de Sanidad) ve Devlet Limanları (Puertos del Estado) dahil olmak üzere merkezi ve yerel olarak İspanyol makamlarıyla birlikte çalıştı.

MSC Grandiosa, MSC Cruises filosundaki çevresel açıdan en gelişmiş gemilerden biridir ve son teknoloji seçici katalitik indirgeme ve gelişmiş atık su arıtma sistemlerine sahiptir. MSC Grandiosa geçen sınıflandırma topluluğu RINA'dan 'biyogüvenli gemi' sınıfı sertifikası aldı.

Önümüzdeki haftalarda Avrupa'da daha fazla liman yeniden açılacak ve MSC Cruises'ın bu yaz Akdeniz ve Kuzey Avrupa'da altı farklı gemi ve güzergah seçeneği sunması ile planlandığı gibi operasyonlarını aşamalı olarak yeniden başlatacak.

Vira Haber