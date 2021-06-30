Endonezya'da Yolcu Gemisi Battı: 6 Ölü

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında KMP Yunice adlı yolcu gemisi battı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 yolcu hayatını kaybetti. Gemide 41 yolcu ve 15 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, geminin Banyuwangi'deki Ketapang Limanı'ndan Bali Adası'ndaki Gilimanuk Limanı'na sefer yaptığı aktarıldı.

Gilimanuk İlçe Polis Müdürü I Ketutu Gede Adi Wibawa ise yaptığı açıklamada, "3 erkek ve 3 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, birçok yolcunun ise batan gemiden yakınlardaki başka bir feribota yüzerek kurtulduğu görüldü.

Vira Haber