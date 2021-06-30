Cezayir’de 490 Kilogramlık Kokain Ele Geçirildi

Guardian'ın aktardığı habere göre, Savunma Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, sahil güvenlik görevlilerinin cumartesi akşamı Cap Carbon’dan 11 kilometre açıkta 442 pakete bölünmüş 490 kilogramlık kokain bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer ülkedeki ikinci en büyük kokain ele geçirme vakasının yaşandığını söyledi.

Ülkede, 2018 yılında Brezilya’dan et taşıyan bir teknede 700 kg uyuşturucu bulunmuştu.

Ülkenin uyuşturucuyla mücadele ofisi cuma günü yaptığı açıklamada, bu yılın ilk dört ayında 25 tondan fazla kenevir reçinesi ele geçirildiğini söyledi.

Vira Haber