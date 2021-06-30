Hollanda Rusya’yı Karadeniz’de Savaş Gemisini Taciz Etmekle Suçladı

Rusya’nın 23 Haziran’da Karadeniz’de İngiltere’ye ait savaş gemisine uyarı ateşi açmasının ardından Hollanda’da Rusya’yı Hollanda’ya ait savaş gemisini taciz etmekle suçladı. Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait savaş uçaklarının Karadeniz’de seyir halinde olan Hollanda’ya ait Evertsen adlı fırkateyni taciz etmekle suçlanarak, bunun denizleri özgürce kullanım hakkı ile çeliştiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının savaş gemisinin iletişim sistemlerini 5 saat boyunca kilitlediğini belirterek, savaş uçaklarının Kırım’ın güneydoğusunda seyrettiği sırada gemiye yakın ve alçaktan uçuş yaparak, denizde tehlikeli bir durum oluşturduğunu aktardı. Bakanlık ayrıca, bu tacizler sırasında savaş gemisinin uluslararası sularda olduğunu açıkladı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Haziran’da Karadeniz’de Kırım’a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender’a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. İngiltere ise, Rusya’nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamaları reddetmiş, HMS Defender’ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti.

Vira Haber