Msc Cruıses, Çin’e giden rotayı Birleşik Arap Emirliklerine çevirdi

MSC Cruises, 21 Mart'ta, 28 gecelik Grand Voyage için Körfez'den Asya'ya doğru yelken açacak olan MSC Bellissima'nın rotasını güncelledi.

21 Mart - 18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Grand Voyage'ın güncellenen rotasında, Çin anakarasında bulunan Shenzhen’e, Hong Kong’a ve Keelung, Tayvan’a yapılan liman ziyaretleri iptal edilirken; rotaya Laem Chabang / Bangkok, Tayland, Phu My / Ho Chi Minh Kenti, Vietnam eklenerek Kobe, Japonya’da geçirilecek fazladan bir gün planlandı. Buna ek olarak gemi, Khor Fakkan,Birleşik Arap Emirlikleri yerine Sir Bani Yas Adası, BAE'ye de uğrayacak.

MSC Bellissima’nın gerçekleştireceği 28 gecelik Grand Voyage, 21 Mart’ta Dubai, Abu Dhabi ve Sir Bani Yas Adası gibi Körfez limanlarından başlayacak. Ardından yolculuk Sri Lanka, Colombo; Phuket, Tayland; Langkawi, Penang ve Port Klang / Kuala Lumpur, Malezya ve Singapur’a doğru devam edecek. Gemi, sonrasında Laem Chabang / Bangkok, Tayland; Phu My / Ho Chi Minh Kenti, Vietnam’a da uğrayarak Kobe, Japonya’da bir gece geçirecek ve ardından 18 Nisan’da son durağı olan Yokohama, Japonya'ya ulaşacak.

MSC Cruises, Çin’de başlayan korona virüs salgınındaki gelişmeler sebebi ile 24 Ocak 2020 tarihinden bu yana filosundaki tüm gemilerinde kamu sağlığına yönelik bir dizi önlemler aldı. MSC Cruises, konukların ve personelin sağlığını korumak amacıyla misafirlerden aşağıda belirtilen ek önlem adımlarını dikkate almalarını istiyor.

Son bir ay içinde Çin’e ziyarette bulunan konukların gemiye giriş yapmaları yasaklanacak

Son 30 gün içinde Çin’den veya Çin üzerinden Hong Kong veya Makao’yu ziyaret eden veya havalimanlarını kullanarak transit geçiş yapan konukların gemiye giriş yapmaları reddedilecektir. Aynı kurallar, bu yolcuların birlikte seyahat ettikleri yolcular (ebeveyn, eş, çocuk, kardeşler veya aynı kabini paylaşan kişiler) için de geçerli olacaktır;

Yüksek ateş (≥38 C ° / 100,4 F °), titreme, öksürük veya nefes almada zorluk gibi hastalık belirtileri olan kişilerin gemiye binişleri reddedilecektir ve bu kural kişilerin birlikte seyahat ettikleri yolcular için de geçerli olacaktır;

Kalkıştan 14 gün önce, koronavirüs olduğundan şüphelenilen, teşhis edilen veya korona virüse maruz kalıp kalmadığı sağlık izlemesine tabi olan biriyle yakın temasta olan veya bakımına yardımcı olan kişilerin gemiye binişleri reddedilecektir;

MSC Cruises, bu ek tedbirleri uygulamak için biniş öncesi gerekli taramaları yapmaya devam edecek.

Çin pasaportu sahibi olan, Çin, Hong Kong veya Makao'dan veya bu ülkelere son 30 gün içinde seyahat etmemiş ve sağlık durumu iyi olan yolcular gemiye biniş yapabileceklerdir. Ancak, bazı ülkelerdeki yetkililer geçici olarak Çin pasaportu sahiplerinin bölgelerine seyahat etmesine izin vermemektedir. Bu sebeple Çin pasaportu sahiplerine, olabilecek seyahat kısıtlamalarını kontrol etmeleri önerilir. Bu maddenin gelecekteki hükümet düzenlemelerine göre değişiklik gösterebilir.

Misafirler ve mürettebat düzenli bir şekilde ellerini su ve sabunla yıkayacak

Buna ek olarak, MSC Cruises filosuna ait tüm gemilerde derin bir sanitasyon uygulaması yapılmakta, misafirler ve mürettebata 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla düzenli olarak yıkamak gibi basit sağlık ve güvenlik yönergelerine ve önerilen tüm diğer halk sağlığı prosedürlerine uymaları tavsiye edilmektedir.

Yukarıda anlatılan önlemler ve geminin rotasını değiştirme kararı, MSC Cruises yolcu ve mürettebatının sağlık ve güvenliği adına alınmıştır.

Vira Haber