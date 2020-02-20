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Türkiye'ye Avustralya’dan 3.'lük ödülü

Türkiye'ye Avustralya’dan 3.'lük ödülü

Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını sürdüren Olimpik Milli Sporcusu Ecem Güzel, Avustralya’da katıldığı Coaches-Pre-WM-Regatta’da 3.oldu.

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19 Ülkeden 51 yelkencinin mücadele ettiği yarışlarda Ecem Güzel, (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) üçüncü sırayı aldı.

Olimpik Milli sporcu, 21-28 Şubat tarihleri arasında Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenecek olan 2020 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Vira Haber

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