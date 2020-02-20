Şehidin ismi feribotta yaşayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içinde hizmete alacağı iki arabalı feribottan birine 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’nde bir terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polis Fethi Sekin’in adını vermeye karar verdi. Gösterdiği kahramanlıkla birçok insanın hayatını kurtaran Fethi Sekin’in adı, gemilerin isimlerinin belirlenmesi için düzenlenen ankette önemli bir farkla önde gidiyordu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yeni gelecek iki feribota isim verilmesi için başlattığımız ankette, İzmir ve Türkiye’nin kahramanı Fethi Sekin’e vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet oylara da çok net bir şekilde yansıdı. Biz de bu isteği daha fazla gecikmeden yerine getirme kararı aldık. İlk feribotun adı Fethi Sekin olacak” dedi.

Vira Haber