MSC Cruises İngiltere Operasyonlarını Başlatıyor

Tüm yolculuklar, COVID-19 için aşılanmayı bekleyen misafirlerin yanı sıra, aşı olan misafirler da dahil olmak üzere her yaştan İngiliz konuklarını ağırlayacak.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato; “Sektör lideri sağlık ve güvenlik protokolümüz kapsamında geçen yıl Ağustos ayından bu yana Akdeniz'de güvenli ve sorumlu bir şekilde gerçekleştirilen seyahat deneyimimiz, bize güvenli yolculuklar hakkında çok fazla bilgi ve veri sağladı. Kıyıda gelişen pandemi durumuna uyarlanmak üzere tasarlanan bu protokol sayesinde, bugüne kadar -İtalya, Malta ve Yunanistan yolculuklarında - hem gemilerimizde hem de korumalı kıyı gezilerimiz sırasında onların refahı için hizmet verecek şekilde, keyifli bir tatil deneyimi yaşayan 50.000'den fazla misafiri ağırladık.

“Akdeniz'de yeniden başlamamızın ilk aşamasının ardından, bizim için bir sonraki uygun olan adım, deneyimlerimizi deniz yolculuğuna tutkuyla bağlı olan İngiliz tatilcilerine sunmaktır, çünkü İngiltere, Mayıs ayının ikinci yarısında yurt içi seyahatlerini başlatmayı planlıyor.”

“Ayrıca, mevcut uluslararası seyahat kısıtlamaları kalktığında ve daha fazla gemimiz Akdeniz'de veya İngilizler tarafından genellikle tercih edilen diğer bölgelerde seyahatlerine başladığında, İngiliz misafirlerimizi daha farklı bölgelerdeki gemilerimizde ağırlayabileceğimizden eminiz.”

Tüm konuklara gemiye binmeden önce bir antijen testi uygulanırken, aşılanmamış misafirlerin de gemiye binmeden 72 saat öncesinde yapılan testlerinin negatif sonuçlandığına dair belge göstermeleri istenecektir. MSC Cruises’ın sağlık ve güvenlik protokolüne uygun olarak diğer biniş öncesi ve gemide önlemler de hem konuklar hem de mürettebat için geçerli olacaktır.

Protokol, 2020 yılında MSC Cruises "COVID-19 Mavi Kurdele Uzman Grubu" da dahil olmak üzere, uluslararası sağlık uzmanlarının katkılarıyla ve Avrupa çapında ilgili ulusal ve bölgesel sağlık, ulaşım ve güvenlik otoriteleri ile yakın işbirliği içinde geliştirilmiştir.

Vira Haber