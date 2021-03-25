Safi Holding, İzmit Körfezi’nde Sınıfının En Güçlü Römorkörünü Sanmar’a İnşa Ettirecek

75 ton çekme gücüne haiz olacak Deliçay serisi römorkör, Sanmar’ın bu serideki 12. inşası olurken Safi’nin de filosundaki 6. römorkör olacak.

Liman işletmeciliğinde atılımlarına devam eden Safi Holding bünyesinde yer alan Safi Deniz Hizmetleri A.Ş., sürekli gelişen ve yeniliklere açık olan vizyonu ile mevcut seçenekler hakkında kapsamlı bir araştırma yaptırarak filosuna 1 adet daha römorkör eklemek için Sanmar ile anlaştı.

Uygun römorkör seçimi için Navis Yönetim Danışmanlık firmasının danışmanlığından faydalanan Safi Deniz Hizmetleri, yapılan detaylı çalışmalar sonucunda; dar alanlarda yüksek manevra kabiliyetleri, tornistan yönünde de ileri yöndeki kadar gereklilikleri sağlayabilmesi ve operasyonlardaki risklerin daha düşük olması gibi avantajları bulunan “Azimuth Traktör” tip römorkörlerin işletmeciliğini yapmış olduğu limanlar ve operasyon profilleri için en uygun seçenek olduğu konusunda karar verdi.

Dünyaca ünlü Kanadalı dizayn firması Robert Allan Limited tarafından tasarlanan yenilikçi TRAktor-Z 2500SX (Sanmar eXclusive) dizaynı, Sanmar tarafından Deliçay serisinin 12.’si olarak Safi Deniz Hizmetleri için üretilecek.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, “Deliçay sınıfındaki römorkörlerin üretimleri tamamlandıktan bu yana sektörün kendilerine gösterdiği tepkiden son derece memnunuz ve Safi Deniz Hizmetleri tarafından Deliçay’ın kendileri için en iyi römorkör olduğuna karar vermelerinden oldukça mutluyuz” dedi.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi de “Safiport Derince Limanı ve Tekirdağ-2 bölgesinde römorkaj hizmet yetkisine sahip olan Safi Deniz Hizmetleri olarak Safiport Derince’de artan kapasite ve gemi trafiği ile birlikte vermiş olduğumuz römorkaj ve kılavuzluk hizmetimizin kapasitesini de arttırıyoruz” dedi. Safi Holding bünyesinde yer alan Safiport Derince ve Safi Deniz Hizmetleri olarak liman ve gemi işletmeciliğinin yanı sıra römorkaj ve kılavuzluk hizmeti ile de fark yarattıklarını belirten Hakan Safi, bu sipariş ile birlikte 6. römorkörü de Safi Deniz Hizmetleri bünyesine dahil ettiklerini ifade etti.

Vira Haber