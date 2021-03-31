MSC Cruises İngiltere’de 2021 Yaz Seyahatleri İçin Yeni Amiral Gemisi MSC Virtuosa’yi Konuşlandırdı

MSC Cruises bugün, İngiltere çevresinde İngiliz misafirlerinin güvenli yaz gezilerinin keyfini çıkarması için, son amiral gemisini bölgede konuşlandıracağını duyurdu. MSC Virtuosa, 12 Haziran’da İngiltere ve İskoçya'da üç biniş limanıyla 7 gecelik yolculuklarına başlamadan önce, 3 ve 4 gecelik mini cruise seyahatlerinin ilkini, Southampton'dan gelen konuklarıyla 20 Mayıs tarihinde yapacak.

Tüm yolculuklar, yalnızca İngiliz vatandaşları ve COVID-19 aşısı bekleyen veya aşılanmış her yaştan konuklar için gerçekleştirilecektir. Tüm misafirlerin gemiye binmeden önce teste tabi tutulması ve aşılanmamış misafirlerin de gemiye binmeden 72 saat öncesine kadar yapılan testin sonucunun negatif olduğuna dair kanıt göstermeleri istenecektir. MSC Cruises’ın sektör lideri sağlık ve güvenlik protokolüne uygun olarak diğer biniş öncesi ve gemide uygulanan önlemler, hem konuklar hem de mürettebat için geçerli olacaktır.

MSC Virtuosa Şubat ayında teslim alındı ve MSC Cruises'ın en yenilikçi ve çevre açısından en gelişmiş gemilerinden biri olup, merkezinde muhteşem bir LED kubbenin yer aldığı 112 metre uzunluğundaki ikonik bir gezinti alanı ile özdeşleşen Meraviglia sınıfı gemilerden biridir.

Fütüristik, sürükleyici bir bar ve eğlence deneyimi sunan, dünyanın ilk insansı robotik barmeninin yer aldığı yepyeni MSC Starship Club, tüm konuklar için büyük bir cazibe olacaktır.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, “Her yaştan İngiliz misafirimize yaz tatilleri için en yeni gemimiz MSC Virtuosa'yı sunabildiğimiz için mutluyuz. Bu son derece yenilikçi geminin sunduğu tüm imkanlarla eminim ki gemide harika zaman geçirecekler ve İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da korumalı kara turu gezilerinin keyfini çıkaracaklar. "

MSC VIRTUOSA HAKKINDA – MSC CRUISES YENİ AMİRAL GEMİSİ

MSC Virtuosa, yenilikçi özellikler ve olanaklarla dinamik ve göz kamaştırıcı bir konuk deneyimi sunmak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda MSC Cruises filosundaki en çevreci gemilerden biridir. Öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

• Panoramik bir salon, gurme restoran, özel havuz ve güneşlenme terası gibi şık özel tesisler ve konaklama birimleri ile gelişmiş bir MSC Yacht Club

• MSC for Me - misafirlerin tatil deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olan çok kanallı dijital deneyim

• İki yepyeni özel restoran konsepti de dahil olmak üzere 10 restoran ve 21 bar seçeneği - HOLA! Tacos & Cantina ve Indochine

• Fütüristik, sürükleyici bir bar ve eğlence deneyimi sunan dünyanın ilk insansı robotik barmeninin yer aldığı yepyeni MSC Starship Club

• 945 kişilik bir tiyatro ve her gece canlı etkinliklerle ve gösterilerle geminin arka tarafında bulunan göz alıcı Carousel Lounge

• LEGO® oyun alanları ve Chicco bebek kulübü dahil kapsamlı çocuk tesisleri

• Tüm gün boyunca animasyonlarıyla nefes kesen LED ekranlı kubbesiyle, butik barlar ve restoranlarla çevrili 112 metre uzunluğundaki Akdeniz tarzı gezinti alanı

• Geniş bir magrodom havuzu ve 1.000 metrekarelik su parkı da dahil olmak üzere beş yüzme havuzu

• FI simülatörü, bowling ve XD sinema içeren özel bir eğlence alanı

• Çok çeşitli masaj seçenekleri sunan lüks MSC Aurea Spa ve Technogym® tarafından donatılan ürünlerle MSC Gym

• 11 butik ve 250 farklı markanın yer aldığı, 1.168 m2 perakende alanı ile denizdeki en büyük alışveriş alanı

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