Recep Düzgit, VDA Genel Kurulu’nda Güven Tazeledi

Ülkemizin en eski denizcilik kuruluşu olan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği (Kuruluş 6 Kasım 1902), Beyoğlu'ndaki dernek merkezinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da yapılan seçime mevcut Başkan Recep Düzgit’in oluşturduğu tek listeyle gidildi.

Pandemi Kuralları çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında seçime katılan dernek üyelerinin tamamının oylarını alarak Recep Düzgit’in listesinde yer alan ekip, yeniden 3 yıllığına seçildi.

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit, Genel Kurul’a hitaben yaptığı konuşmada bir önceki çalışma döneminde yer alan Yönetim Kurulu arkadaşlarına teşekkür etti.

Dernek üyelerine gösterdikleri güvenden ötürü teşekkür eden Düzgit, yapılacak işlerin henüz tamamlanmadığı, daha çok işlerin olduğunu, birlikte başlanan ve yeni dönemde de çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Genel Kurul üyeleri, yeni seçilen üyelerin 119. yılını kutlayacak olan ülkemizin en eski sosyal denizcilik kuruluşu olan derneği, her alanda ve en iyi şekilde maddi, manevi temsil eden, önceki ve yeni Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek denizcilik sektörünün gelişmesinde yapacakları tüm çalışmalarında başarılar dilediler.

Yapılan seçimde 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

1. Recep Düzgit - Yönetim Kurulu Başkanı

2. Kenan Türkantos - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3. Emin Eminoğlu - Genel Sekreter

4. Murat Denizeri - Sayman

5. Savaş Ercan - Üye

6. Henryk Drownıak - Üye

7. Rifat Karakimseli – Üye

Vira Haber