MSC Cruises, MSC Virtuosa’yı Teslim Aldı

MSC Cruises, filosuna katılması için son derece yenilikçi ve çevreye duyarlı son gemi MSC Virtuosa'yı teslim aldı.

Geleneklere göre, Fransa'nın Saint Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique'de tersanesi ile MSC Cruises arasında, MSC Virtuosa'nın resmi bayrağını alması ve iyi şans dilekleri için küçük ve özel bir bayrak töreni düzenlendi. Törene, Şirketin yönetim kurulu başkanı Pierfrancesco Vago, eşi Alexa Aponte-Vago ve çocuklarının yanı sıra MSC Cruises yeni inşa ekibinin temsilcileri ile tersanedeki yöneticiler ve işçiler katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, “Ailem ve ben, filomuzun en yeni üyesini bizzat karşılamak istedik. MSC Virtuosa'nın sektörümüz için böylesine zorlu bir zamanda teslimi, bir aile şirketi olarak daha uzun vadeli çalıştığımızı ve geleceğimizi inşa etmeye her zaman devam ettiğimizi simgelemektedir. "

"Bunu yaparken," diye devam etti Bay Vago, "çevresel performanslar söz konusu olduğunda, denizdeki en gelişmiş teknolojilerle dünyadaki en yenilikçi gemileri inşa etmeye kararlıyız. En önemlisi, her yeni gemide sınırları zorlamaya ve misafirlerimiz için yeni ve benzersiz deneyimlerle ürünlerimizi yenilemeye devam ediyoruz. MSC Virtuosa, bu en son teknolojileri kullanan fütürist ve sürükleyici bir deneyimin yıldızı olmak üzere dünyanın denizdeki ilk insansı barmenini içermektedir. Olağanüstü yemek deneyimimiz, konukları gastronomik bir keşif yolculuğuna çıkarmak için popüler uluslararası mutfakları sergileyen iki yeni restoran konseptiyle daha da geliştirildi. Böylece gemi, büyük ölçekli gece tiyatro gösterileri, ödüllü aile teklifleri, endüstri lideri konuk teknolojisi gibi ayırt edici deneyim zenginliğine ek olarak, geminin sosyal kalbi olan ikonik gezinti yerindeki 91,8 metrelik uzun LED gökyüzü kubbesi ve daha fazlasına sahiptir.

Chantiers de l’Atlantique Genel Müdürü Laurent Castaing şunları söyledi: “Zor bir sıhhı dönem geçirilmesine rağmen ekiplerimizin birlikte başardıklarından gurur duyuyorum. MSC Virtuosa'nın inşasıyla birlikte, geminin gelecekteki misafirlerine kruvaziyerin sunabileceği en iyi performans seviyesine ulaştık. Chantiers de l'Atlantique'in MSC Cruises için inşa ettiği on altıncı gemi, bu yakalanması zor bir performans!"

Çevre konusunda, MSC Virtuosa şu anda mevcut olan en gelişmiş teknolojilere sahiptir: hibrit egzoz gazı temizleme sistemleri (EGCS) ve son teknoloji seçici katalitik indirgeme sistemleri (SCR); Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün MEPC 227 (64) Kararı ile uyumlu atık su arıtma sistemleri; kıyıdan gemiye güç bağlantısı; akustik ses etkisini en aza indiren, deniz faunası üzerindeki potansiyel etkilerini azaltan tekne ve makine dairesi tasarımlarına sahip su altı gürültü yönetim sistemi.

Ayrıca, çevre koruma, sağlık ve güvenlik dahil olmak üzere yenilikçi çalışmaları için Bureau Veritas'tan 11 Altın İnci ödülünü aldı. MSC Virtuosa, yolcular için bulaşıcı hastalık riskini azaltma ve yönetim kabiliyeti nedeniyle Bureau Veritas'tan BIORISK notasyonu alan dünyadaki ilk yolcu gemisidir.

Pierfrancesco Vago, “Uzun vadeli hedefimiz sıfır etkili bir kruvaziyer operasyonu gerçekleştirmektir ve yaptığımız çalışmalar bu yöndedir. MSC Virtuosa, yeni nesil çevre teknolojisinin hızlandırılmış gelişimine yönelik diğer yatırımlarımızla birlikte bu yönde atılan bir başka önemli adımı temsil etmektedir. Ayrıca, bu iddialı hedefe ulaşmak için uzun vadeli olan kararlılığımızı doğrular niteliktedir" diyerek ekledi.

2021, MSC Cruises’un iki yeni nesil gemisinin lansmanını görecek - ikincisi MSC Seashore olacak - filo toplamını 19'a çıkaracak ve 2025'e kadar dört gemi daha denize indirilecek. MSC Virtuosa ve MSC Seashore Ağustos 2021'de, çevre teknolojisindeki en son gelişmeleri, en son konuk teknolojisini ve bir dizi yeni deneyim ve özellikleri misafirlerinin hizmetine sunacak. MSC Cruises'ın inşa ettiği her gemi bir öncekinden farklı olacak ve bu gemiler orijinal prototiplerinin gelişmiş bir evrimini temsil ederek daha fazla ortak alan, daha fazla kabin, yeni barlar, restoranlar ve daha fazlasını sağlayacaklardır.

Vira Haber