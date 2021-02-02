Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'Kardak' Açıklaması

Kardak kayalıklarında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 'Kardak' krizinin 25. yılında, Türk ve Yunan botları arasında gerginlik yaşandığı haberleriyle ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy açıklama yaptı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: HERHANGİ BİR OLUMSUZ OLAY YAŞANMADI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sahil Güvenlik botlarının, anma töreni için Kardak Kayalıklarına gelen 2 Yunan Sahil Güvenlik botuna önleme yaparak, yaklaşmasına izin vermediği ve bölgede gerginlik yaşandığına ilişkin haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu habere eşlik eden görüntülerden de açıkça anlaşılabileceği gibi, Kardak Kayalıkları bölgesinde iki ülke Sahil Güvenlik botları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmamıştır. Yayınlanan bahse konu haber, gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir" denildi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERSOY: HABER TAMAMEN GERÇEK DIŞI

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy da Twitter hesabında söz konusu haberi paylaşarak, "Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir olay olmamıştır. Haberi yapan gazeteciyi geçmişte de defalarca yalanladık; ama alışkanlığı maalesef devam ediyor" ifadelerini kullandı.

7 OCAK'TA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Kardak Kayalıkları bölgesinde son olarak 7 Ocak'ta gerginlik yaşanmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Ocak'ta iki Yunan unsurunun Türk karasularını ihlal ettiğini ve bu botların karasularından sürülerek çıkarıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır" denilmişti.

Vira Haber