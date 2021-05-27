MSC Cruises Sektörün Bir Sonraki Aşamasının Yeniden Başladığını Müjdeliyor

MSC Virtuosa, denizler üzerindeki ilk sezonunun başlangıcı olarak dört gecelik bir seyahat için Southampton limanından ayrıldı ve 14 aylık bir aradan sonra yeniden İngiltere'den yolculuk başladı.

MSC Cruises’ın amiral gemisi, karadaki küresel pandeminin bir sonucu olarak Mart 2020'de global kruvaziyer sektörünün gönüllü olarak durma noktasına gelmesinden bu yana İngiliz sularında seyahat eden ilk gemi oldu.

MSC Cruises’ın MSC Grandiosa gemisi, Akdeniz'de haftalık seferlerine başladığı 2020 yılının Ağustos ayında, endüstri için yeni bir standart belirleyen gelişmiş sağlık ve güvenlik protokolünün bir dizi Avrupa otoriteleri tarafından onaylandıktan sonra kullanımıyla, uluslararası sularda seyahat etmeye başlayan ilk büyük kruvaziyer hattı oldu.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato şunları söyledi: “MSC Virtuosa’nın ilk seferinin, bir yıldan uzun süren zorunlu aranın ardından İngiliz limanlarında yeniden deniz yolculuğuna başlamasıyla ve bunun sektörümüz için bir sonraki yeniden başlatma aşamasını etkili bir şekilde müjdeliyor olması sebebiyle gurur duyuyoruz.”

MSC Virtuosa’nın İngiltere yolculukları, MSC Grandiosa ve MSC Seaside’ın Akdeniz’deki mevcut seferlerine katkıda bulunurken, MSC Cruises önümüzdeki haftalarda şirketin güvenli ve sorumlu operasyonlarına devam etmek için ilgili makamların onayını takiben, Doğu ve Batı Akdeniz ile Kuzey Avrupa'da beş gemiyi daha yeniden seyahatlerine başlatma hazırlıklarını sürdürüyor.

Çevresel açıdan gelişmiş yepyeni 181.000 GT ağırlığındaki MSC Virtuosa, yaz aylarında yalnızca İngiliz sakinleri ve COVID-19 aşısı bekleyen veya zaten aşılanmış oaln her yaştan misafir için satışa sunulacak. Tüm misafirlerin gemiye binmeden önce teste tabi tutulması ve aşılanmamış misafirlerin de gemiye binmeden 72 saat öncesine kadar yapılan testin negatif sonucunu göstermeleri gerekmektedir.

MSC Cruises “COVID-19 Blue-Ribbon Uzman Grubu” da dahil olmak üzere, uluslararası sağlık uzmanlarının katkılarıyla ve Avrupa çapında ulusal ve bölgesel sağlık, ulaşım ve güvenlik otoriteleri ile yakın işbirliği içinde geçen yıl geliştirilen MC Cruises sağlık ve güvenlik protokolüne uygun olarak hazırlanan, biniş öncesi ve gemide uygulanan koruyucu önlemler hem konuklar hem de mürettebat için geçerlidir.

Mayıs ayının başında başlatılan, tüm mürettebat üyeleri için filo çapında kapsamlı ve devam eden aşılama programı ile MSC Cruises’ın bir parçası olarak MSC Virtuosa gemisindeki 1.150 mürettebatının çoğu, COVID-19 aşılarını olmuştur.

Vira Haber