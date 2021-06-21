MSC Cruises Sektörün En Büyük Charter Uçuş Programını Başlattı

MSC Cruises, bir çok Avrupa ülkesinden, daha fazla biniş limanına kolay ve güvenli bir şekilde erişilebilir hale getirmek amacıyla 2021 yaz sezonu için sektördeki en büyük uçak kiralama programını duyurdu.

Misafirler, deniz tatilleri için evlerinden gemiye sorunsuz bir şekilde erişebilecekler ve şirketin endüstri lideri sağlık ve güvenlik programı artık hava yolculuğunu da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Bu, MSC Cruises'in İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve İsviçre'den gelen misafirlerine, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Kuzey Avrupa'da seyahat etmeleri için bu yaz çok çeşitli limanlar, gemiler ve güzergahlar sunuyor.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, "Filomuz bu yaz hizmete dönmeye devam ederken, daha önce seyahat eden ve yeni katılan tüm misafirlerimiz tatillerini Avrupa'daki gemilerimizde planlamaya çalıştıkça, pandeminin etkilediği birçok havayolu şirketinin durumuna bir yanıt vermemiz gerektiğini hissettik. Birçoğu henüz normal bir uçuş tarifesine sahip olmadığı için, Avrupa'nın dört bir yanından gelen misafirlerimize, gemiye biniş limanlarına doğru sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekleri konusunda gönül rahatlığı vermek istedik.”

MSC Cruises'ın sektör lideri sağlık ve güvenlik protokolü, Avrupa'nın önde gelen bazı havayolları ile birlikte gerçekleştirilecek olan charter uçuşları için genişletilecek.

MSC Cruises, 26.000’den fazla koltukla Temmuz ve Ekim ayları arasında, Iberia, Alitalia, Eurowings ve Neos havayolları dahil olmak üzere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve İsviçre'deki uygun ve erişilebilir havalimanları için charter uçuşları yapmayı taahhüt etti, böylece misafirler cruise tatillerinin başlangıcından önce, biniş limanlarına yakın bir havalimanına uygun zamanlarda ulaşabilecekler.

MSC Cruises bu yaz Avrupa'da sekiz gemide operasyon yapacak ve bunlardan altısı eksiksiz ve zengin fly&cruise programından yararlanacak. Bunlar:

Batı Akdeniz – MSC Grandiosa ve MSC Seaside

Doğu Akdeniz – MSC Splendida, MSC Orchestra ve MSC Magnifica

Kuzey Avrupa – MSC Seaview

Filoa ve şimdi charter uçaklarında geçerli olmak üzere MSC Cruises'in endüstri lideri sağlık ve güvenlik protokolünün aynı yüksek standartlarıyla korunmasıyla, misafirler havaalanlarına indikten sonra özel MSC Cruises transferlerini kullanarak gemiye binmeye hazır bir şekilde limana ulaşacaklardır.

MSC Cruises, stresten uzak tatiller sunma ve misafirlerin yaz seyahatlerinde refahını sağlamak amacıyla, Avrupa'nın en büyük sigorta sağlayıcısı Europ Assistance ile birlikte çalışarak; seyahat öncesini, seyahat anını ve seyahat sonrasını kapsamak üzere, kişi başı 25 Euro değerinde COVID-19 koruma planını uygulamaya koydu.

Vira Haber