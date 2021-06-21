Türk Armatörler Birliği'nden KOSDER'e Ziyaret

TAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Er ve Birlik Üyesi Hüseyin Konan’ın bulunduğu heyeti; KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik ile Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Mustafa Akyol karşıladı.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel’i ve yeni yönetim kurulunu tebrik ederek çalışmalarında başarılar dileyen Cihan Ergenç yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ”İMEAK Deniz Ticaret Odası, Türk Armatörler Birliği ve Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme Türk denizciliğinin sorunlarına çözüm bulma konusunda büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede; sektörümüzün ihtiyacı olan dayanışma bilincinin sağlanabilmesi açısından DTO, TAB ve KOSDER’in ortak faaliyetlere imza atacağına inanıyoruz.”

Türkiye ve dünyada ciddi bir değişimin yaşandığına da değinen Ergenç, Türk denizciliğinin bu değişime ayak uydurabilmesi için ortak akıl çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

TAB heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini sunan Başkan Pınar Kalkavan Sesel de denizci sivil toplum kuruluşlarının ortak aksiyon almasının önemine dikkat çekerek, Dernek olarak sektöre fayda sağlayacak her faaliyeti desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Pınar Kalkavan Sesel, TAB ve KOSDER’in birlikte önemli çalışmalara imza atacağına inandığını da belirtti.

Vira Haber