MSC Cruises, Suudi Arabistan Programlarını Genişletiyor

MSC Bellissima, Kızıldeniz sularında seyreden şimdiye kadarki en büyük yolcu gemisi olacak. Gemi ilk sezonuna hazırlık için hafta sonu Cidde'ye geldi.

İlk olarak 2019 yılında hizmete giren gemi, Suudi ana limanına dönmeden önce Luksor Mısır için Safaga'ya veya Petra Ürdün için Akabe'ye 3 ve 4 gecelik yolculuklar sunacak.

Yaz seferleri, Cidde’den Kasım ayında başlayan MSC Cruises'ın daha önce duyurduğu kış 2021/22 Kızıldeniz seferlerine eklenecek.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago konu hakkında şunları söyledi: “Suudi Arabistan'ın turizm endüstrisi yerel sakinleri ve uluslararası ziyaretçileri için giderek büyürken, MSC Cruises olarak bizler, daha fazla insanın, zengin mirası ve inanılmaz kültürel cazibe merkezlerini keşfetmesiyle olumlu ve kalıcı bir katkı sağlamayı hedefliyoruz.

MSC Bellissima, yaz sonuna kadar MSC Cruises filosunun yarısının tekrar denizlere açılacağı ve gelecek seferlere başlamaya hazırlanan üç gemisiyle birlikte, seferlerine devam eden sekizinci gemi olacak.

Beş MSC Cruises gemisi şu anda Akdeniz'de seyrediyor - MSC Grandiosa MSC Seaside, MSC Orchestra, MSC Splendida ve MSC Magnifica. MSC Virtuosa İngiltere'de faaliyet gösteriyor ve MSC Seaview Baltık Denizi'nde seyahatini gerçekleştiriyor.

Vira Haber