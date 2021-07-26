Şahika Ercümen 3 madalya ve 5 Türkiye Rekoru ile yurda dönüyor!

Dünya dalış rekortmeni Milli Aporcu Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’ndan farklı kategorilerde 5 Türkiye rekoru kırarak toplamda 3 madalya ile yurda dönüyor!

Milli sporcu Ercümen, aynı zamanda sabit ağırlık kategorisinde 90 metreye dalarak Türk spor tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde en derine inen sporcu olma özelliğini de taşıyor. Dünyanın en prestijli dalış yarışmalarından biri olan Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası, 2008’den bu yana Bahamalar’da düzenleniyor. 202 metre derinliğindeki, dünyanın en derin deliklerinden Dean’s Blue Hole’de yapılan dünya kupası, bu yıl 13-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yıl Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Bahamalar, Barbados, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Güney Afrika, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Kore, Meksika, Peru, Rusya, Slovenya, Şili, Tayvan, Tunus ve Yeni Zelanda olmak üzere toplam 21 ülkeden 46 sporcu yarıştı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, kırdığı rekorlar ve kazandığı madalyaların ardından “Duygularım tarifsiz. Burada resmen Türkiye rüzgârı esti. Ülkemizi başarıyla temsil edebildiğim için çok gururluyum. Buraya yalnız geldim ama tüm Türkiye’nin kalbi benimleydi. Bakanlığımıza, kulübüm Spor Toto’ya ve sponsorum Greenpetition’a çok teşekkürler.” diyerek, “Malzemelerimiz dahil tüm harcamalar dolar ile yapılıyor. O yüzden çok masraflı bir süreçti. Fakat ülkemize madalya ile dönmenin gururu her şeye bedel. Umarım sonraki yarışmalar için destek bulabilirim.” cümleleriyle de yarışmalara kısıtlı imkânlarla katıldığına değindi.

Vira Haber