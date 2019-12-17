MSC Cruises Türkiye’ye dönüyor

MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda , 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri dönüyor. Ege&Adriyatik ve Doğu Akdeniz programlarını gerçekleştirecek olan gemiler ile hem İstanbul hem de Kuşadası, şirketin seyahat programında önemli birer iniş ve biniş limanı olarak belirlendi.

MSC Fantasia, 25’er kez İstanbul ve Kuşadası’na uğrarken, MSC Lirica sezon boyunca 23 kez Kuşadası’nı ziyaret edecek. Gemi bu sürede Türkiye’ye ortalama 212.000 yolcu taşıyacak ve Türkiye’den 10.000 misafiri ağırlayacak.

MSC Fantasia’nın 2021 Nisan ve Eylül ayları arasındaki 9 günlük programına göre, İstanbul, Efes Antik Harabeleri’nin yakınındaki Kuşadası, olimpiyatların doğduğu şehir Katakolon, misafirlerin kara turlarıyla Atina’ya ulaşabilecekleri Pire, Korfu Adası, İtalya’daki Bari ve Venedik’i kolayca ziyaret edebilecekleri Kuzey İtalya’daki Trieste Limanı, geminin İstanbul’a dönmeden önce uğrayacağı duraklar olacak.

MSC Lirica, Mayıs 2021’den Eylül 2021’e kadar Kuşadası’dan Pire’ye 7 gecelik seyahatler sunacak ve seyahat programına göre Kuşadası’na geri dönmeden önce Yunan adalarından Mikonos’a , İsrail'in Akdeniz kıyısında yer alan Haifa’ya , Kıbrıs’ta Limassol’a ve Yunan adalarından Rodos’a uğrayacak.

MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, “Türkiye'ye geri dönmekten dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Türkiye’ye yolcu getirdiğimiz dönemlerde, genel satış acentesi olarak faaliyet gösterirken, Şubat 2018 itibariyle oluşumumuzu MSC ofisi olarak yeniden yapılandırarak, Türkiye pazarında daha güçlü bir konuma gelmeyi başardık” dedi ve ekledi,

“Halihazırda, seyahat acentelerinin taleplerini dikkate alarak hazırladığımız ve acentelerin rezervasyon adımlarını kolaylaştırdığımız, doğru ve etkin satış araçlarına sahibiz. Uzun yıllardır süregelen iş birliğimiz ile bir aile gibi olduğumuz acentelerimizin bireysel ve kurumsal satışlarımıza verdikleri desteğin giderek artacağına inanıyor, 2021 yazdöneminde, İstanbul ve Kuşadası’nı da kapsayan Ege & Adriyatik programlarında, hep birlikte başarılı bir yıl geçireceğimizi öngörüyoruz.”

Vira Haber