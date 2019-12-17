Cemre’den DEME’ye rüzgar türbini destek gemisi

Cemre Tersanesi’nde DEME'ye inşa edilen rüzgar türbini destek gemisi için Keel Laying Töreni gerçekleştirildi.

SOV (servis hizmet deniz aracı) olarak hizmet verecek olan gemi, Belçikalı DEME için inşa edilen ilk servis operasyon gemisi olacak.

Gemi çift kabuklu özel tasarımı sayesinde zorlu okyanus koşullarında dahi stabilitesini koruyabiliyor.

Uzun zamandır offshore rüzgar tribünü endüstrisinde kurulumdan işletmeye kadar tam paket hizmet vermeyi planlayan firma, bunun için ilk kez rüzgar türbini destek gemisi inşa ettirme kararı aldı.

Vuyk Engineering Rotterdam and Marin tarafından tasarlanan gemide personelin güvenlik ve rahatı ön planda tutuldu. 2,5 metreden yüksek dalgalar sırasında bile transfer yapabilecek gemi tek seferde 24 personeli ulaştırabilecek.

60 metre uzunluğundaki gemi, bir SOV aracı olarak da dünyada ilk kez DP2 (dynamic positioning 2) sertifikasına sahip olacak.

Vira Haber