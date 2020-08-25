MSC Cruises'tan Cruise Turları İçin Erteleme Kararı

Kruvaziyer firması MSC Cruises, MSC Magnifica gemisinin cruise turlarına başlama tarihi için erteleme kararı aldı. İşte detaylar…

MSC Cruises, artan iptaller ve talebin düşük seyretmesinin ardından MSC Magnifica gemisinin seferlerine yeniden başlama tarihini Eylül ayının sonuna erteledi.

Kruvaziyer firması tarafından yapılan açıklamada: “Yunanistan’a seyahat edecek İtalya vatandaşları için test talep edilmeye başlanmasının ardından artan iptaller ve talepte bir düşüş gözlemlendiği ve geminin rotasında Yunanistan’da üç limanı içerdiği” belirtildi.

Son yaşanan gelişmelerin ardından; geminin yeniden seferlerine başlamasının dört hafta ertelenmesine karar alındığı açıklandı.

MSC Magnifica’nın 29 Ağustos – 19 Eylül tarihleri ​​arasındaki cruise turları iptal edildi ve ilk sefer 26 Eylül’de rotası değişmeden İtalya’nın Bari şehrinden düzenlenecek.

Bu ayın başlarında MSC Cruises, yalnızca Schengen ülkelerinden gelecek yolcular için MSC Magnifica ve MSC Grandiosa gemilerinin seferlerine başlayacaklarını duyurmuştu.

Vira Haber