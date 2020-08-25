MSB'den Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'na Onay

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, Milli Savunma Bakanlığına bağlı fabrika ve tersanelere ürün tedariki konusunda onay ve hak kazandı.

ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Firmadan yapılan açıklama şu şekilde:

"KARDEMİR, bu çalışmalarının sonucu olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğünün ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün onaylı tedarikçisi olmaya hak kazanmıştır. Şirketimizin yanı sıra bağlı ortaklıklarımızdan KARDÖKMAK'ın da kazandığı bu hak sonucunda, askeri tersaneler ve fabrikalar için üretim yapılacak ve devam etmekte olan savunma sanayisine yeni ürün geliştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"GELECEĞİ AÇIK BİR FAALİYET"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan ise şunları söyledi:

Yolbulan, "Ülkemizin savunma alanında önde gelen kurumları için ürün üretmek, ülkemizin ithalata karşı olan mücadelesine katkı sağladığı gibi milli servetimizin de yurt dışına çıkmasını engellemektedir. KARDEMİR açısından da bu kadar önemli bir alana katma değeri yüksek ürün tedarikinde bulunmak bir hayli önemli ve geleceği açık bir faaliyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber