İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan DTO'nun Kuruluş Yıldönümüne İlişkin Anlamlı Mesaj

İMEAK Deniz Ticaret Odası Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası'nın 38. kuruluş yıldönümüne ilişkin önemli bir mesaj yayımladı.

İşte o mesaj:

Denizciliğimizin amiral gemisi Deniz Ticaret Odamızın 38. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

Odamızın kuruluş çalışmaları, 1980’li yılların başlarında dönemin Başbakanı Em. Oramiral Bülent Ulusu’nun denizciliğe verdiği büyük önem dikkate alınarak Armatörler Birliği ve dönemin denizcilik camiası paydaşlarının girişimleri sonucunda başlamıştır. Denizciliğin uluslararası bir sektör olduğunu bilen, kurumsallaşması, ilerlemesi ve dünya ile rekabet edebilir düzeye gelmesi için çaba gösteren ileri görüşlü büyüklerimizin gayretleri ve çalışmaları nihayetinde 26 Ağustos 1982 tarihinde ilk Yönetim Kurulu seçimleri yapılarak Odamız faaliyetlerine başlamıştır.

Odamızın faaliyet alanı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerimizi ve daha sonra da Ege ve Akdeniz’i ve nihayet Mayıs 1989’da Karadeniz’e kıyısı olan illerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Denizcilik Sektörü, Deniz Ticaret Odası’nın kurulması ile birlikte büyük mesafe kaydetmiş, gerçekleştirilen tarihi reformlar doğrultusunda etkin ve saygın bir konuma gelmiştir.

İMEAK Deniz Ticaret Odamız bugün, armatörü, tersanecisi, limancısı, balıkçısı, acentesi kısacası ekmeğini denizden çıkaran 10 bin üyesi, ülke genelinde 9 şube 15 temsilcilik ve 48 meslek komitesi ile Türkiye’nin en büyük odalarından birisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bugünlere kolay gelinmemiştir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte birçok büyüğümüz kendi özel hayatlarından fedakârlık yapmak suretiyle Odamıza büyük emekler vermiştir. Odamız yıllar geçtikçe mazisiyle, geçmişiyle denizcilik sektörünü kucaklayan köklü bir çınar olma yolunda ilerlemektedir. Bugün bayrağı devralan bizler de aynı inanç ve sorumlulukla Odamızı gelecek kuşaklara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu vesile ile Türkiye’nin denizcilik sektöründeki çatı kuruluşu olan Odamızın kurulmasına ve bugünlere gelmesine emek veren tüm büyüklerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet, yaşayanlara ise sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Deniz Ticaret Odamızın 38. yılını kutluyor, daha uzun yıllara yelken açmasını diliyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı