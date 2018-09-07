MSC Fantasia ile hayallerinizi süsleyen rota

Göz alıcı manzaralarıyla Avrupa’nın en popüler destinasyonlarına ev sahipliği yapan Akdeniz, bir cruise rotası olarak popülarite kazanmaya devam ediyor. Önümüzdeki yaz Napoli, MSC Fantasia’nın rotasında öne çıkan limanlarından biri olacak. Napoli kendi tarihi zenginliğiyle beraber, Güney İtalya’nın en popüler turistik alanlarını keşfetmek için mükemmel bir yerde konumlanmış durumda.

MSC Cruises CEO’su Gianni Onorato: “Güney İtalya’ya rağbetin artmasıyla MSC Fantasia’nın gelecek yaz rotasını zenginleştirme kararı aldık. Planlarda ilk defa sezon boyunca bir geminin her hafta bir tam gün Napoli’de olmasını öngörüyoruz. Misafirlerimize gün boyu bu tarihi bölgenin güzelliğini ve renkli kültürünü tecrübe etmeleri için bolca zaman sağlayacağız. Bu kesinlikle rotanın öne çıkan kısımlarından biri olacak. Bu rotaya yoğun talep bekliyoruz.” diyor.

YEMEK TUTKUNLARININ RÜYASI

Mutfağıyla dünya çapında nam salmış Napoli her yemek tutkununun rüyalarını süsler! Napoli’ye yapılan hiçbir ziyaret, bölge pizzasının tadına bakmadan, kimilerince İtalya’nın en iyi kahvesini yudumlamadan ve tabii ki o gün yakalanmış taze deniz mahsullerini tatmadan tamamlanmış sayılmaz. Misafirler rehberli tura katılabilir veya her köşede bulunan ilgi çekici yerleri kendileri keşfedebilirler.

GÜNEY İTALYA SAHİLİNİN MUHTEŞEM MANZARALARI

Misafirler baş döndürücü deniz manzarasıyla sosyetenin uğrak yeri olarak ünlenmiş göz alıcı Capri adasını, Sorrento kasabasındaki nefes kesici mavi denizi veya İtalya’nın en popüler üçüncü turistik yeri olan Pompei’deki görkemli arkeolojik alanı durak yerlerine ekleyebilirler. Hatta gezginler MSC Cruises’ın organize ettiği bir kara turu ile, resimsi manzaralarıyla üç renkli şehrin de tadını çıkarabilirler.

Turistleri bölgeye çeken en önemli şeylerden biri dünyanın en güzel kıyı şeritlerinden biri olan Amalfi Sahili. MSC Cruises birer UNESCO Dünya Mirası olan sahil kasabası Amalfi ve civar köyü Ravello’nun tam günlük turuyla stresten uzak bir gezinti fırsatı sunuyor. Gök mavisi denizi ve muhteşem manzarası ile Amalfi kasabası adeta dağın yamacından filizlenmiş gibi görünüyor. Kıyının kendisi güneşlenmek, yüzmek, leziz bir aperatifin tadını çıkarmak ve bölgede yapılan tatlı bir likör olan limoncelloyu yudumlamak için harika bir yer. Napoli’ye geri dönmeden önce ise, tarihi M.S. 5. yüzyıla dayanan, nadir bir doğal güzelliğe sahip olan Ravello köyünde geleneksel restoranların birinde öğle yemeğinin tadını çıkarabilirler.

Bunun yanı sıra, MSC Fantasia her biri İtalyan kültürüne dair çeşitli tecrübeler ve yaşantılar sunan iki ayrı İtalyan limanına da uğrayacak. Misafirler Livorno’dan kolaylıkla Rönesans sanat ve mimarisine ev sahipliği yapan Floransa’ya ve meşhur eğik kulesiyle Piza’ya ulaşabilirler. İtalya’nın kuzeybatı kıyısında bulunan Cenova ise zengin bir denizcilik mirası ve tat duyularını cezbetmek için bir başka fırsat sunuyor. Ardından, ülkesinin Paris ve Lyon’dan sonra en bilinen ve kalabalık metropol bölgesi olarak, alışveriş fırsatları ve hareketli bir şehir hayatı sunan Marsilya limanı geliyor. Bu harikulade Akdeniz deneyimini, muhteşem Balear adaları Palma de Mallorca ve İbiza takip ediyor.

MSC FANTASIA’DA SEYAHAT ETMEK MİSAFİRLER İÇİN BİR KEYİF

MSC Fantasia başta aileler olmak üzere geniş bir misafir kitlesini tatmin etmek üzere tasarlandı. Tenis ve basketbol alanlarından mini golf sahasına, koşu pisti ve spor salonundan su parkı kompleksine kadar çeşitli spor ve eğlence merkezleri, Formula 1 simulatörü ve 4D sinemayla gemi üzerinde yapılacak ve tecrübe edilecek pek çok şey var. Gevşemek ve gençleşmek isteyenlere ise MSC Aurea Spa geniş bir tedavi ve terapi yelpazesi sunuyor. Bunlara ek olarak, gemide Akdeniz ve dünyanın çeşitli mutfaklarından otantik ve lezzetli yemekler sunuluyor.

MSC Yacht Club ile, MSC Fantasia tatilcilere lüks bir deneyim sunuyor. Geniş seçme özgürlüğünün yanı sıra ayrıcalık ve mahremiyet arayan en hassas misafirler için tasarlandı. MSC Yacht Club, ‘‘gemi içinde gemi’’ konsepti ile misafirlere özel bölümde bir çok ayrıcalık sunuluyor.

Vira Haber