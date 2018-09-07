İran, petrol ihracat limanını Umman Denizi'ne naklediyor

Ruhani, ihracatın Körfez'deki Hark Adası limanından Umman Denizi'ndeki Bender Cask'a nakledileceğini ve bu işlemin 2021'de görev süresinin bitiminde tamamlanacağını söyledi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Hasan Ruhani, direkt olarak ABD'den bahsetmemesine rağmen, ABD'nin yaptırımlar yoluyla İran'a baskı yapmaya çalıştığını belirterek şöyle söyledi:

"Düşman diyor ki, İran'ın kontrolüm altında olmasını istiyorum. Bu imkansız… Teslim olmak için 40 yıl geriye gitmemizi istiyorlar."

Ruhani bir kez daha ABD'nin petrol yaptırımlarının önemini küçümsemeye çalıştı. Bununla birlikte, "Petrol, ekonomik savaşın ilk silahıdır" ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinin yeni bir komplo dönemiyle karşı karşıya da kaldığını belirtti.

Ruhani, İran'ın güneyindeki enerji endüstrisinin merkezi olan Aseluye'de üç yeni petrokimya tesisinin açılış konuşmasında, "Bu, benim için çok önemli ve çok stratejik bir konu. Petrol satışlarımızın büyük bir kısmının Hark'dan Cask'a nakledilmesini belirliyor" dedi.

Hark Adası'na ulaşmak için tankerlerin şimdi teslimat sürecini yavaşlatan Hürmüz Boğazı'nı geçmesi gerekiyor.

Vira Haber