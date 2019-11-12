MSC Grandiosa denize indirildi

MSC Cruises’un yeni amiral gemisi MSC Grandiosa, görkemli bir tören ile denize indirildi. MSC Grandiosa, 23 Kasım’dan itibaren düzenli olarak 7 gecelik Batı Akdeniz seyahatlerine başlayarak Cenova ve Civitavecchia, Palermo, Valetta, Barcelona ve Marsilya durakları ile 6 limana uğrayacak.

MSC Cruises, Almanya Hamburg’ta çevresel açıdan en gelişmiş yeni amiral gemisi MSC Grandiosa’yı denize indirdi. Şirketin bugüne kadarki en uzun süreli tören kutlamalarının bir parçası olarak MSC Cruises, dünya çapında 14,000’den fazla seyahat acentesi ile tanışacak.

Denize indiriliş töreninin ardından MSC Grandiosa, 23 Kasım’da 7 gecelik turlarına başlamadan önce Southampton İngiltere; Lizbon Portekiz; Barselona İspanya; Marseille Fransa ve Cenova İtalya’yı ziyaret ederek kapsamlı bir tur gerçekleştirecek.

Hem denizde hem de karada iyileştirilmiş çevresel performans sunmak üzere daha temiz hava emisyonları ile tasarlanan MSC Grandiosa, son çevresel teknolojilerle donatılmış olup, denizde sürdürülebilirlik için yepyeni bir standart ortaya koyuyor.

Her yaş grubundan yolcular, gemide ilgi çekici ve heyecan verici bir takım hizmetler bulacaklar.

MSC Cruises’in uzun soluklu okyanus taahhüdünü sembolize etmek üzere denizi hatırlatan mavi tonlardaki, ünlü sanatçı Michael Batz’ın yaratıcılığıyla hazırlanan göz kamaştırıcı ışık gösterisi Blue Port Limanı’nı ve gemiyi aydınlattı.

Böylece Hamburg Elbe Nehri’nde üzerinde ünlü Elbphilharmonie konser salonunun yanında MSC Grandiosa’nın çarpıcı silueti ışıldadı.

Geleneksel denize indiriliş töreni, gemi içerisinde farklı noktalarda yetenekli sanatçı, TV sunucusu, model ve şarkıcı Michelle Hunziker ve Almanya’nın favori sanatçılarından TV programı sunucusu & aktörü olan Jochen Schropp tarafından yönetildi.

Şenlikler burada da bitmedi. Canlı müzik ve gıda kamyonları eşliğinde Elbe Nehri üzerindeki amaca yönelik inşa edilmiş olan “MSC Village” 5,000 kişiyi ağırlayarak etkinlik ve şenlikleri kıyıya taşıdı. Ziyaretçilere spiker ve sunucu popüler Alman TV çifti Annemarie & Wayne Carpendale eşlik etti.

Tören için MSC Grandiosa Elbphillharmonie’yi geçerken binayı ve gemiyi aydınlatan özel bir ışık gösterisi gerçekleşti. Ünlü yıldız Sophia Loren’in isimlendirdiği 15. MSC Cruises olan MSC Grandiosa Elbe Nehri’nin merkezinde yerini aldı ve havai fişek gösterisi izleyicilerini büyüledi.

Daha sonra MSC Grandiosa, göz kamaştırıcı mavi gece geçidinden geçerek iskeleye geri döndü ve böylelikle yeni geminin denize indiriliş töreninde final gecesi tamamlandı.

Gemide yolculara, Gala Yemeği’nde için 3 Michelin yıldızlı ünlü Alman şef Harald Wohlfahrt tarafından oluşturulan 4 çeşit yemek hazırlandı.

93 metre uzunluğundaki ikonik Akdeniz tarzı gezinti alanında bulunan Galleria Grandiosa'da Alman DJ Mousse T müzikleri ve İngiliz şarkıcı Emma Lanford'un göz dolduran performansları misafirleri büyüledi.

MSC Grandiosa, 23 Kasım’dan itibaren düzenli olarak 7 gecelik Batı Akdeniz seyahatlerine başlayarak Cenova ve Civitavecchia İtalya, Palermo Sicilya, Valetta Malta, Barcelona İspanya ve Marsilya Fransa durakları ile 6 limana uğrayacak.

Vira Haber