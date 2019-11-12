‘Derin Arayışlar’ın kazananları belli oldu

Denizaltı konusunda özgün projeler ortaya çıkarmak için düzenlenen Derin Arayışlar yarışması ile Türkiye’deki yeteneklerin gelişmesi amaçlanıyor. İlk yılını tamamlayan yarışma 11 Kasım’da İstanbul Deniz Müzesi’nde düzenlenen ödül töreninde, iki farklı kategoride dereceye giren toplam altı projeye ödül verildi.

‘Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde gerçekleştirdiği projelerle denizaltı inşa, tasarım ve modernizasyonu yapan STM, sektörün geleceğine yatırım yapmak üzere Derin Arayışlar STM Denizaltı Tasarımı ve Teknolojileri Yarışması’nı düzenledi. Başvuruları 2018 yılında açılan ve bu yıl ilk ödüllerini veren Derin Arayışlar yarışması, yurtiçinde denizaltı alanında bilgi birikiminin artmasına, insan kaynağı yetiştirilmesine, milli ve özgün tasarımların geliştirilmesine destek olmayı amaçlıyor.

“MİLDEN Projesi’ne başladık”

Derin Arayışlar yarışması hakkında görüşlerini dile getiren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Savunma sanayiinde yaptığımız atılımlarla bugün itibarıyla yerli ve milli üretim konusunda kayda değer bir yol kat ettik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz projeler arasında denizaltı teknolojileri de yoğunlaştığımız konular arasında yer alıyor. Yeni Tip Denizaltı Projesi’ne devam ettiğimiz ve Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi’ne başlamış olduğumuz bu dönemde ülkemizde birikimin artması ve katma değer yaratan projelere dönüşmesini oldukça önemsiyoruz. Son derece karmaşık sistemler olan denizaltılar, teknolojiden beşeri bilimlere kadar pek çok farklı disiplinden faydalanan bir süreci kapsıyor. Disiplinler arası yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak adına, yapılan akademik çalışmalar ve bu çalışmaları yönlendiren tez danışmanı akademisyenlerimiz özellikle kritik bir rol üstleniyor. Akademi ve sektör arasında köprü kuran Derin Arayışlar yarışması, ülkemizin savunma alanında ilerlediği yolda teknolojik yetkinliğimizin artırılmasına değerli bir katkı sunuyor” dedi.

“Yarışmaya başvuran tüm projeler bizim için değerli”

Askeri deniz platformları alanında bugün itibarıyla hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte yetkinliğini kanıtlamış bir kurum olduklarını belirten STM Genel Müdürü Murat İkinci de sektörün geleceği adına yerli ekosistemi besleyecek girişimlerin önem arz ettiğini vurguladı. Özellikle dünyanın en karmaşık platformlarından biri olan denizaltıların savunma alanında bugün itibarıyla son derece kritik bir rol üstlendiğini anlatan İkinci, şöyle devam etti: “Denizaltı konusunda bilgi ve yetenek gelişimini desteklemek üzere düzenlediğimiz Derin Arayışlar yarışması ile yalnızca insan kaynağı yetiştirmeyi değil, aynı zamanda sektörün akademik alanda mevcut kabiliyetlerden faydalanabilmesini hedefliyoruz. Bu yıl ilk ödüllerini verdiğimiz yarışmaya 10 farklı üniversite ve beş farklı bölümden başvuru oldu. Her biri bizim için çok değerli olan başvurular Derin Arayışlar yarışmasıyla sektöre sunacağımız katkı konusunda bizi de motive ediyor. STM olarak hem yerli savunma sanayimizi hem de Türkiye’nin global pazardaki yerini güçlendirme hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

İki kategoride toplam ödül 100 bin TL’yi aşıyor

Gemi inşadan fiziğe, psikolojiden endüstri mühendisliğine kadar oldukça geniş bir yelpazede farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri, mezunlar ve bu alanda son beş yılda tez vermiş kişilerin katılabildiği Derin Arayışlar, yüksek lisans ve lisans olarak iki kategoride düzenlendi. Denizcilik alanında tecrübeli isimler tarafından değerlendirilen projelerde yenilikçilik, yaratıcılık, gerçekleştirilebilirlik, estetik katkı, detaylandırma düzeyi ve referans gibi kriterlere dikkat edildi. Yüksek Lisans kategorisinde dereceye giren ilk üç kişi 25 bin TL, 20 bin TL ve 15 bin TL’lik ödüllerin sahibi oldu. Lisans kategorisinde ise birinci 20 bin TL, ikinci 15 bin TL, üçüncü 10 bin TL değerinde ödül kazandı. Her iki kategoride ödül alan tez danışmanlarının her biri de 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Lisans kategorisinde Mustafa Kutlu ve İbrahim Savrukoğlu’nun (İTÜ) Prof. Dr. Kadir Kırkköprü danışmanlığında hazırladıkları ‘Denizaltılar ve Sualtı Araçları İçin Yüzer Anten Tasarımı’ başlıklı tez birinci oldu. Dr. Seda Karadeniz Kartal danışmanlığındaki ‘İnsansız Su Altı Aracı ile Çevrimiçi Ceset Tanılama ve Mayın Tanılama Deneyi’ başlıklı teziyle Merve Berik (Bülent Ecevit Üniversitesi) ikinci, Dr. Yasemin Arıkan Özden danışmanlığındaki ‘Akışkanlar Dinamiği ile Denizaltı Direnç Hesabında Ölçek Etkilerinin Hesaplamalı İncelenmesi’ teziyle Hasan Öztürk (Yıldız Teknik Üniversitesi) üçüncü oldu.

Yüksek Lisans kategorisinde ise Mehmet Ozan Şerifoğlu (İTÜ), Yrd. Doç. Dr. Bilge Tutak danışmanlığında hazırladığı ‘Bir Sualtı Planörünün Hidrodinamik Analizi’ teziyle birinci oldu. İkinciliği Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu danışmanlığında hazırladığı ‘İze Uyumlu Denizaltı Pervanesi Tasarımının Hesaplamalı ve Deneysel Olarak İncelenmesi’ teziyle Sinan Burunsuz (İTÜ) alırken, üçüncü sırada Prof. Dr. Sarper Özharar danışmanlığındaki ‘Sualtı Elektro Optik İnterkom Sistemi Tasarımı’ teziyle Kaan Alper (BAU) yer aldı.

Vira Haber