MSC Grubu'nun Yardım Gemisi İskenderun'a Yanaştı

MSC Grubu açıklamasına göre, Grup, Türkiye'de yaşanan afet sonrası grup şirketleri MSC, MEDLOG ve ASYAPORT'un desteğiyle yardım seferberliğini sürdürüyor.

16 Şubat'ta İtalya'nın Napoli şehrinden hareket eden, içinde depremzedeler için temel ihtiyaçlar ve ilk yardım malzemeleri taşıyan MSC AURELIA gemisi, dün İskenderun Limanı'na yanaştı.

Gemi, bir süreliğine barınma ihtiyacını da karşılayacak

Depremde evlerini kaybedenlerin bir süreliğine barınma ihtiyacını karşılayacak olan MSC AURELIA gemisi, İskenderun'da kalacağı 2 aylık süre boyunca yerel yönetim ve AFAD koordinasyonuyla 1.000'den fazla yatak kapasitesi sağlayacak.

Gemide, MSC Grubu, MSC Vakfı ve Rava Vakfı tarafından toplanan tıbbi malzeme, pediyatrik ilaçlar ve gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, oyuncaklar, boya kalemleri, uzun ömürlü yiyecek ve içecekler, giysi ve battaniyeler bulunuyor.

Gemiden indirilecek yardım malzemeleri, AFAD'ın belirlediği varış noktalarına ve oradan da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yine MSC Grubu şirketlerinden Medlog Lojistik çekicileri ile taşınacak.

Verilen bilgiye göre, MSC Türkiye, deprem felaketinden etkilenen 300'e yakın MSC Grubu çalışanı ve aileleri için İskenderun Limanı'nda konteyner yerleşkesi kurarak her gün barınma, yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç malzemelerinin teminini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve AFAD ile iş birliği içerisinde Türkiye'nin depremden en çok etkilenen 4 ili olan Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'taki depremzedelerin kış soğuğunda barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere binlerce boş konteyner tahsisinin yanı sıra 50'ye yakın konteyner, tır ve vagon ile yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında lojistik destek sağladı.

MSC Grubu, MSC Vakfı iş birliğiyle geçen hafta grubun tüm çalışanları arasında küresel bir bağış toplama kampanyası başlattı. Bağış kampanyası kapsamında, grup şirketlerinden yapılacak her bağış, MSC Grubu tarafından ikiye katlanarak Türkiye'deki yardım projeleri için çalışan yerel resmi kuruluşlara aktarılacak.