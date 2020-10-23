Msc Magnifica Doğu ve Batı Akdeniz’de 10 Gecelik Yolculuklarına Başladı

Gemi, Cenova'ya dönmeden önce Floransa ve Pisa için Livorno, Sicilya’da Messina, Atina için Pire, Olympia için Katakolon, Malta için Valletta ve Roma için Civitavecchia limanlarını içeren, Batı ve Doğu Akdeniz'de 10 gecelik muhteşem yolculuğuna başladı. MSC Magnifica, 18 Aralık'ta Cenova hareketli 8 gecelik özel bir Noel yolculuğu da dahil olmak üzere, yıl sonundan önce zenginleştirilmiş altı uzun Akdeniz yolculuğu gerçekleştirecek.

MSC Magnifica, MSC Cruises’ın, bağımsız tıbbi uzmanlar tarafından desteklenen ve ilgili ulusal ve yerel yetkilileri tarafından resmi olarak onaylanan kapsamlı sağlık ve güvenlik protokolünü uygulayan ikinci gemisi olacak. Konukların, mürettebatın ve ziyaret edilen bölgelerdeki toplulukların sağlığını korumak için tasarlanan kapsamlı güvenlik önlemleri, ilk olarak Ağustos ayında hizmete dönen dünyanın ilk büyük yolcu gemisi MSC Grandiosa'da uygulandı. Şirketin amiral gemisinin ilk 7 gecelik yolculuğunu tamamlaması ile protokolün verimliliği olumlu bir şekilde sonuçlandı. Bu protokolde yer alan önlemler arasında, misafirlerin uğranılan her limanda gerçekleştirilen ve “sosyal balon” ismi verilen korumalı kara turları da yer alıyor.

MSC Cruises’ın sağlık ve güvenlik protokolü tüm misafirlere ve mürettabata gemiye binmeden önce uygulanan COVID-19 testlerini ve ayrıca gemi içerisinde yüksek sanitasyon ve temizlik önlemlerini, sosyal mesafe yönetimini, ortak alanlarda yüz maskelerinin takılmasını ve gemide takip ve izlemeye yardımcı teknolojiler gibi çeşitli uygulamaları içeriyor. Operasyonların yeniden başlatılmasının ilk aşamasında gemi kapasitesi, sosyal mesafenin garanti edilebilmesi için yüzde 70'e düşürüldü.

MSC Cruises'ın popüler gemilerinden biri olan MSC Magnifica, muhteşem tasarımı ile konforun yanı sıra yüksek sayıda balkonlu kabinleri, dört restoranı ve 11 barı içeren geniş yemek alanları, sürgü tavanlı yüzme havuzu, göz alıcı tiyatro salonu ve 4D sinema gibi etkinlik alanları ile misafirlerine harika bir seyahat deneyimi sunar.

MSC Grandiosa ise şu anda İtalya'nın Cenova, Civitavecchia, Napoli ve Palermo limanları ile birlikte Valletta durağı da dahil 7 gecelik yolculuklarına devam ediyor.

Vira Haber