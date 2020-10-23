Büyük ve Zor İşlere Çözüm Akyapak’tan

Hassas, Üretken ve Güvenilir…

Sac bükme makinelerinin tasarımı, üretim ve satışı konusunda uzman Akyapak Makine, uluslararası pazarda oldukça geniş bir sac büküm makineleri yelpazesi sunuyor. Her uygulama ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için çeşitli tip sac bükme makineleri ürettiklerini söyleyen Levent Akyapak, zorlu bükümler için hassas ve güvenilir çözümler sunduklarını kaydetti. Akyapak “ Silindir bükme makinelerimiz 2 mm’den 200 mm’ye plaka kalınlığında ve 500 mm’den 12000 mm’ye sac genişliğinde malzemelerin bükümünü gerçekleştiriyor. Üreticilere bu tür üretim süreçlerinde gereken güvenilirlik, hassasiyet ve otomasyonu sağlamak için tasarlanmış yenilikçi Akyapak modelleri ile imalatçıların ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Gemi profilleri için bükme makineleri…

Profil bükme makinelerinin, özellikle tersaneler ve enerji sektöründe talep gördüğü kaydeden Levent Akyapak bükme makinelerinde güvenirliğinin yanında, yüksek büküm hızı ile üretkenliği arttırdıklarını söyledi. Akyapak; “APK modellerimizin özelliklerinden biri gemi iskeletlerinde gemi profillerinin bükülmesi için özel olarak tasarlanmış olmaları. Ağırlıklı olarak tercih edilen profiller ve bilinen büküm yöntemleri dışında Holland profil bükümü ile L ve T profillerin de bükülmesi de mümkün.

Tek tek bükülen profiller istenildiğinde çift olarak da bükülebilir. Hem manuel hem de modern CNC sistemleri mevcut. Akyapak APK modellerimiz tersanelerde, gemi imalatında kullanılmasının yanında gemi onarımlarında da tercih ediliyor. Kullanım kolaylıkları sayesinde en zorlu bükümlerin üstesinden kolayca gelinebiliyor ” şeklinde konuştu. Akyapak makinelerinin büyük ve zorlu malzemeler için güçlü çözümler sunduğunun altını çizen Levent Akyapak, teknolojik yatırımları ve yenilikçi Ar-Ge departmanları ile HEB-1000 profili zor yoldan (kılıcına) kıvıran hidrolik profil kıvırma makinesi APK 1000 modelinin sektörde bugüne dek yapılmış en büyük hidrolik profil kıvırma makinelerinden biri olduğunu da hatırlattı. Metal bükmenin yanında delme, kesme ve kaynak çözümleri sunduklarını da paylaşan Levent Akyapak, “Makinelerimiz enerji, inşaat, otomotiv, denizcilik, havacılık, ısıtma-soğutma, petrokimya, savunma sanayi gibi çok geniş bir alanda uygulamalar ve çözümler sunuyor. Ayrıca Türkiye’de öncüsü olduğumuz CNC profil ve plaka delme, kesme ve markalama makineleri üreterek, Türkiye teknolojisini dünyaya taşıyoruz. Kaynak çözümlerimiz ile kaynak işlerinin daha hızlı ve kolayca yapılmasını sağlayan kolon bom, kaynak pozisyonerleri ve çeviriciler üretiyoruz” dedi.

Akyapak Makine bugün faaliyetlerini 32 bin metrekarelik kapalı alanda sürdürüyor. Akçalar Sanayi Bölgesi’nde üç lokasyonda üretimini sürdüren firma, bu yıl devreye alınan 8 bin 100 metrekarelik ilave tesis yatırımı ile üretim kapasitesinde artışa geçti. Akyapak Makine, Amerika ve Rusya’da satış ve servis hizmetlerini yerinde sunabilmek amacıyla açtığı Akyapak USA ve Akyapak Russia yapılanmalarıyla bayi ve müşterilerine hızlı çözüm sağlıyor. Tampa’da bin 500 metrekarelik showroomu bulunan Akyapak USA lokal teknik servis ve satış ekibiyle hizmet veriyor.

Vira Haber