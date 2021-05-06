MSC Magnifica’dan Kızıldeniz’de Güneş, Kum Ve Kültür Turu

MSC Cruises 21/22 Kış sezonu için Kızıldeniz'de yepyeni güzergahının ayrıntılarını açıkladı. Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır destinasyonlarına ilk kez yapılacak olan bu seyahatler konuklarına; kültürel açıdan zengin bölgeleri, dünyanın en iyi plajlarından bazılarını ve bölgenin yüzyıllar öncesine dayanan köklü geleneklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Suudi Arabistan'da Cidde ana limanı ile MSC Magnifica, 13 Kasım 2021'den Mart 2022'nin sonuna kadar yedi gecelik yolculuklar sunacak. Gemi, Cidde'den başlayarak, Ürdün'de Petra için Akabe'ye, Mısır'da Luksor için Safaga'ya, ardından da Cidde'ye dönmeden önce Suudi Arabistan’da AlWajh ve limanlarına uğrayacak.

Bu güzergah ile MSC Cruises; Luksor - dünyaca ünlü Eski Mısır sitelerinin bulunduğu dünyanın en büyük açık hava müzesi - için tarihi Safaga limanını uğrayarak Mısır'a dönecek. Bu muhteşem güzergahı Ürdün'deki Akabe limanı tamamlayacak. Limanın geçmişi M.Ö. 4000 yılına kadar uzanıyor ve konuklar buradan, ünlü arkeolojik sit alanı ve dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Petra'ya ulaşabilecekler.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, "Konuklara dünyayı keşfetmeleri için çeşitli fırsatlar sunmasıyla tanınan uluslararası bir cruise firması olarak, misafirlerimize daha erişilebilir bir hale getirilen yepyeni başka bir destinasyon sunuyoruz. Kış programımıza dahil edilen Suudi Arabistan'da; Mısır ve Ürdün güneş, kum, gelenek ve kültür kombinasyonunun sunulduğu eşsiz bir güzergahtır. Misafirlerimiz bu bölgenin el değmemiş güzelliğini sonuna kadar seyredebilir ve karaya çıkıp keşfedilmeyi bekleyen pek çok yeri gezebilirler.”

Cruise Saudi'nin Ticari ve Operasyonlar Şefi Mark Robinson, “MSC Cruises ile dönüm noktası niteliğindeki gerçekleştirilen ortaklık, yolculuğumuz için mükemmel bir başlangıç noktasıdır ve çok çeşitli seyir öncesi ve sonrası konaklama seçenekleri ile Suudi Arabistan sahil şeridindeki Cidde’nin ana liman olması, seyahat geliştirme vizyonumuzla uyumludur. Cidde, Avrupa'ya daha yakın bir konumdadır ve kıtadaki çoğu büyük şehirden uçakla beş saat içinde kolayca ulaşılabilir. Suudi Arabistan, sıcak havası nedeniyle kış tatilleri için ideal bir destinasyondur ve yıl boyunca seyahat etme potansiyeline sahiptir. "

SEKİZ GÜNLÜK KEŞİF YOLCULUĞU

Bu ilham verici keşif yolculuğunda herkes için bir şeyler var. İşte önemli noktalardan birkaçı:

CİDDE, SUUDI ARABİSTAN – Cidde’de tarihi geçmişi 7. yüzyıla dayanan AlBalad, güzel binalara, eski bir çarşıya ve kültürel birleşimea sahiptir ve Suudi Arabistan'ın UNESCO Dünya Mirası alanlarından biridir.

PETRA İÇİN AKABE, ÜRDÜN - Bu şehir Kızıldeniz kıyısındadır ve dalgıçlar ile tarih meraklıları için bir cennettir. Akabe'nin Petra'ya yakın olması, konuklara MÖ 7.000'in başlarından beri yerleşim olan bu UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı'na seyahat etme ve nadir ve benzersiz bir kaya oyma mimarisini keşfetme şansı sunuyor.

LUKSOR İÇİN SAFAGA, MISIR – Konuklarin Luksor ve Karnak tapınaklarının kalıntılarından, Krallar Vadisi ve Kraliçeler Vadisi'ni bulacağı unutulmaz Nekropolis'e kadar, burası kolayca unutulmayacak bir destinasyondur.

AL WAJH, SUUDI ARABİSTAN – Şu anda, Suudi Arabistan'ın kültürel merkezi ve ilk UNESCO Dünya Mirası olan Al-Hicr Arkeolojik Sit Alanı'na (Madain Salih) ev sahipliği yapan AlUla'ya açılan kıyı kapısı olarak hizmet vermektedir. Dev kaya oluşumlarından oyulmuş 110'dan fazla mezara ve MÖ 1000 yılına kadar uzanan antik sitlere sahiptir.

YANBU, SUUDI ARABİSTAN – Yanbu şehrinin tarihi 2.500 yıl öncesine kadar dayanmaktadır ve tüccarların mallarını satmak için Afrika kadarr uzak yerlerden geldiği en eski pazarlardan birini sunmaktadır. Şehir, "Suudi Arabistan'ın dalış başkenti" olarak biliniyor ve muhteşem beyaz kumlu kıyıları ve canlı mercan resifleri sayesinde giderek daha çekici bir turizm merkezi haline geldi.

MSC Magnifica, MSC Cruises filosunun en zarif gemilerinden biri

MSC Magnifica, MSC Cruises'ın popüler gemilerinden biridir ve zarif bir tasarım, rahat bir zarafet, yüksek sayıdaki balkonlu kabinleri, dört restoran ve 11 bara sahip geniş yemek alanları ile kayar çatılı magrodom yüzme havuzu, muhteşem tiyatro, panoramik gece kulübü ve 4D sinema’ya sahiptir.

New York ve çoğu büyük Avrupa başkentinden olmak üzere direkt bağlantılara sahip özel bir Fly & Cruise programı

Tatilin stressiz geçmesi için, tercih edilen Fly & Cruise paketleri, SkyTeam'in uzun süredir üyesi olan ve ülkenin ulusal havayolu şirketi olan Saudia ile özel bir ortaklık sayesinde sunulacak.

Vira Haber