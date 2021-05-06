Sarp Intermodal’den 41 Milyon Liralık Yeni Yatırım

Sarp Intermodal, 41 milyon liralık yeni ekipman yatırımı gerçekleştirdi. Şirket, yeni siparişle birlikte 45’lik konteyner sayısını 1550’ye çıkaracak.

Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, pandemi sürecinde karantina önlemleri ve insana bağlılığın az olması nedeniyle intermodal taşımacılığa ilginin arttığını belirtti. Salgın tedbirleri kapsamında geçen yıl sınır kapılarında oluşan uzun tır kuyrukları ve sürücülere karantina uygulamaları nedeniyle kara yolunun hız avantajını kaybettiğini hatırlatan Talay, deniz yolunda da konteyner krizi nedeniyle navlunların 2-3 katına çıktığını anımsattı.

Talay, intermodal taşımacılığın güvenlik ve maliyet avantajlarının yanı sıra bu dönemde teslimat süresiyle de öne çıktığını belirtti.

4 BİNİN ÜZERİNDE KONTEYNERE DİREKT ERİŞİM!

Artan talebe cevap verebilmek, uluslararası ticaretin akışını devam ettirebilmek ve pazar paylarını daha da artırabilmek için bu yatırım kararını aldıklarını dile getiren Talay, şunları da kaydetti:

“500 adet 45’lik konteyner siparişimiz yıl bitmeden teslim edilecek. Böylece özmal konteyner sayımız 1550’ye çıkarken, iş ortaklarımızın ekipmanlarıyla birlikte de 4 binin üzerinde konteynere direkt ulaşma imkânımız olacak. 2022 yılı sonu için belirlediğimiz 2500 konteyner hedefimize artık daha yakınız.”

“PANDEMİDE BÜYÜME HIZIMIZI İKİ KATINA ÇIKARDIK”

Türkiye’de intermodal taşımacılığı odağına alarak kurulan ilk şirketin Sarp Intermodal olduğunu vurgulayan Talay, “Kurulduğumuz 2014’ten bu yana hızlı ama gerçekçi büyüdük. İntermodal taşımacılığa ilgi her geçen yıl hızla artıyordu, pandemi bu süreci hızlandırdı. Geçen yıl 2019’a göre büyüme hızımızı iki katına çıkardık. Araç ve ekipman filomuzu ciddi yatırımlarla büyüttük. Çalışan sayımızı da yüzde 25 arttırdık.” dedi.

Vira Haber