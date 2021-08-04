MSC Meraviglia ile MSC Cruises ABD dışında misafirlerini yeniden karşılıyor

MSC Meraviglia dün, Florida PortMiami’den hareket ederek konuklarını ağırlamak için denizlere dönen son MSC Cruises gemisi oldu. Bu, filonun Ağustos 2020'de yeniden Akdeniz'de ilk kez denizlere dönmesinin ve son birkaç ay içinde Akdeniz ve Kuzey Avrupa, Birleşik Krallık, Kızıldeniz ve şimdi Karayipler'de ABD limanlarından daha fazla geminin seyahatlere yeniden başlamasının ardından, MSC Cruises filosunun yarısından fazlasının bu yaz sonuna kadar denizlere geri dönmesine yönelik, küresel planının önemli bir parçasıdır. Geçen yazdan bu yana on binlerce misafir, markanın şu anda ABD limanları dışındaki gemi yolculukları için de geçerli olan, sektör lideri sağlık ve güvenlik protokolünün koruması altında, MSC Cruises gemileri ile cruise seyahatinin keyfini çıkarmak için denizlere geri döndü.

MSC Meraviglia şu anda Nassau, Bahamalar ve Ocean Cay MSC Marine Reserve'i ziyaret eden ilk 4 gecelik gemi yolculuğunda, bir liman gecelemesi şirketin yeni özel ada destinasyonunu konukların keşfetmeleri için uzun bir konaklama imkanı sağlayacak. En İyi Yeni Cruise Destinasyonu olarak adlandırılan, çevre dostu 64 mil karelik bir deniz rezervi konuklarına iki milden fazla beyaz kumlu plajlar sunuyor. Konuklar adanın doğal güzelliğinin tadını çıkaracak, yerel deniz yaşamını keşfedecek ve sabahın erken saatlerinden akşama ve bazı durumlarda geceye kadar, adaya yanaşan gemilerle Bahamalar'ın ruhunu içinize çekecek. Konuklar, paddle boarding, kano, şnorkelli yüzme, heyecan verici dalga gezintileri ve daha fazlası dahil olmak üzere her yaştan aktivitenin tadını çıkararak muhteşem bir gün geçirebilirler.

ABD'de MSC Cruises'ı Neler Bekliyor?

MSC Meraviglia bugünden itibaren 3 ve 4 gecelik seyahatlerine başlayacak ve 18 Eylül 2021'den itibaren 7 gecelik doğu ve batı Karayip cruise seyahatleri eklenecek.

MSC Divina, 16 Eylül'den itibaren şirket için yeni bir liman olan Orlando'dan (Port Canaveral) başlayan üç, dört ve yedi gecelik seyahat programlarıyla, ABD'den cruise yolculuklarına dönen ikinci MSC Cruises gemisi olacak.

Geçen hafta, İtalya'da inşa edilmiş en büyük yolcu gemisi olarak teslim edilen MSC Seashore - MSC Cruises'ın en yeni amiral gemisi - Akdeniz'deki açılış sezonunun hemen ardından 18 Kasım 2021'de Miami'deki yeni ana limanına varacak. Ödüllü Seaside sınıfının bir evrimi olan gemi, 140.000m kare açık alanı, çok sayıda açık hava barı, restoranı, havuzları ile dinlenmek ve güneşlenmek için güverte alanı ve ayrıca çeşitli yepyeni alanları ile konukları denize hiç olmadığı kadar yaklaştıracak.

Sağlık & Güvenlik Protokolü

Misafirlerin, mürettebatın ve gemilerin ziyaret ettiği toplulukların sağlığı ve güvenliği, MSC Cruises'ın en büyük önceliğidir. Bu taahhüt doğrultusunda, geçen yazdan bu yana MSC Cruises, her gemide, gemiye binişte evrensel COVID-19 testini içeren sektör lideri bir sağlık ve güvenlik protokolü uygulamıştır; mürettebatın düzenli testleri; fiziksel mesafe; maske takma; gelişmiş sanitasyon önlemleri ve daha fazlası. ABD'de, MSC Cruises hem aşılı hem de tam aşılı olmayan misafirleri gemide ağırlayacak ve aşıları tam olmayan misafirler için ek gereklilikler uygulanacaktır.

Cruise yolculuğunu yeniden başlatan ilk büyük uluslararası kruvaziyer hattı olarak MSC Cruises’ın Ağustos 2020'den beri denenmiş ve test edilmiş bu protokolü, şirketin başarılı olarak seyahatlerin yeniden başlatılmasının anahtarı olmuştur.

Vira Haber