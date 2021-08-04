İran, Umman Denizi'nde yaşanan gemi olaylarını 'şüpheli' şeklinde nitelendirdi

Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Hatibzade, Umman Denizi'nde 29 Temmuz'da İsrailli şirkete ait bir geminin saldırıya uğraması ve bugün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarında meydana gelen gemi olayını değerlendirdi.

Söz konusu olayları 'şüpheli' olarak nitelendiren Hatibzade, 'özel siyasi amaçlarla her türlü sahte algı operasyonuna karşı' uyarıda bulundu.

Hatibzade, ticari gemilerin navigasyon sistemlerinde oluşacak her türlü sorunla ilgili yardım ulaştırmaya ve konuyu incelemeye hazır olduklarını ifade etti.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) bugün BAE'nin Fujairah bölgesinde korsanlıkla ilgili olmayan bir 'olay' konusunda uyarı yayımlamıştı. UKMTO, daha sonra yaptığı ikinci duyuruda, bunun 'gemi kaçırma ihtimali' olduğunu belirtmiş ancak detay vermemişti.

Öte yandan deniz seyrüseferini takip eden "Marinetraffic" adlı site, UKMTO'nun duyurularıyla eş zamanlı olarak, bölgedeki "Queen Ematha", "Golden Brilliant", "Jag Pooja" ve "Abyss" isimli 4 petrol tankerinin kontrolünü kaybettiğini bildirmişti.

Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait bir gemi saldırıya uğramıştı

İsrailli şirkete ait bir gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış ve mürettebattan bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıda birer vatandaşları ölen İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İsrail de failin İran olduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Vira Haber