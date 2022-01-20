MSC Seascape İle Karayipler Açılış Sezonu Programı Rezervasyona Açıldı

MSC Cruises, şu anda İtalya'daki Fincantieri tersanesinde yapım aşamasında olan ve Kasım ayı sonlarında teslim edilecek olan ikinci Seaside EVO sınıfı gemisi MSC Seascape’in programlarını rezervasyona açtı.

Gemi, Karayipler'de açılış sezonu için Aralık 2022'de Miami'den yola çıkacak ve bu popüler kruvaziyer bölgesinde MSC Cruises misafirleri için sunulan alternatifleri daha da zenginleştirecek.

DOĞU KARAYİPLER: Bahamalar'da Ocean Cay MSC Marine Reserve Adası ve Nassau, Porto Riko'da San Juan ve Dominik Cumhuriyeti'nde Puerto Plata.

BATI KRAYİPLER: Ocean Cay MSC Marine Reserve, Meksika'da Cozumel, Cayman Adaları'nda George Town ve Jamaika'da Ocho Rios.

Önümüzdeki kış ABD'den ayrılacak olan diğer iki MSC Cruises gemisi için de satışlar başladı. MSC Divina PortMiami hareketli olarak 3,4,7 ve 10 gecelik programlar sunacak.

MSC Meraviglia, Port Canaveral hareketli olacak. Ekim 2022'den itibaren MSC Meraviglia mini cruise ve 7 gecelik seyahatler gerçekleştirecek.

MSC Seascape'e 31 Ocak 2022'den önce rezervasyon yaptıran tüm Voyagers Club üyeleri, her zamanki %5 indiriminin yanısıra %5 erken rezervasyon indiriminden yararlanacak ve iki kat Voyagers Club puanının keyfini çıkaracaklar. Ayrıca Silver, Gold ve Diamond üyeler kişi başı 50 € gemi harcama kredisi alacaklar.

ÜCRETSİZ REZERVASYON ESNEKLİĞİ

31 Mart 2022'den önce rezervasyon yapan tüm konuklar, seyahatlerini kalkıştan 15 gün öncesine kadar ücretsiz olarak yeniden planlama olanağı ile rezervasyonları gönül rahatlığı ile yapabilirler.

MSC Seascape Hakkında ayrıntılar:

Konukları denizle buluşturmak için tasarlandı:

Seaside EVO gemileri, misafirler için yeni özellikler sunarak, alanları ve heyecan verici deneyimleri ile yenilikçi ve popüler Seaside sınıfının bir evrimidir. MSC Seascape, konukların nefes kesici deniz manzarasının keyfini çıkarmaları için bir dizi yenilikçi tasarım özelliği ile okyanusun güzelliğini sunar.

Kardeş gemisinde olduğu gibi, MSC Seascape'in ortak alanlarının yüzde 65'i tamamen yeniden tasarlandı, misafir deneyimini bir sonraki seviyeye taşıdı :

• 12 farklı kabin tipine sahip 2.270 kabin ve imrenilen arka süitler dahil balkonlu süitler

• Açık havada yemek ve içmek için birçok seçenek sunan 11 yemek mekanı, 19 bar ve salon

• Muhteşem okyanus manzarasına sahip muhteşem sonsuzluk havuzu da dahil olmak üzere altı yüzme havuzu

• Geminin ön güvertesinden muhteşem okyanus manzarası ile yaklaşık 3.000 m2 alan sunan MSC Cruises filosunun en büyük ve en lüks MSC Yacht Club alanı.

• Suya daha yakın, yaklaşık 540 metre uzunluğunda geniş bir gezinti yolu.

• Eşsiz okyanus manzarasına sahip, 16. güvertede cam zeminli muhteşem Bridge of Sighs Köprüsü

GELECEĞE DÖNÜK ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

MSC Seascape'in çevre teknolojileri, gazı zararsız nitrojen ve suya dönüştürerek nitrojen oksit emisyonlarını yüzde 90'a kadar azaltmak için dört Wartsila 14V 46F motorunun her birinde seçici katalitik indirgeme sistemleri içerecek. Geminin hibrit egzoz gazı temizleme sistemi, emisyonlarından Kükürt Oksit'in yüzde 98'ini ortadan kaldıracak.

Gemi, karadaki çoğu atık su arıtma tesisinden daha yüksek arıtma standartlarına sahip sınıfının en iyisi atık su arıtma sistemleri, gelişmiş atık yönetim sistemleri, Birleşik Devletler Sahil Güvenlik tarafından onaylanmış balast suyu arıtma sistemleri ve makine dairelerinden yağ tahliyesinin önlenmesi için en son teknoloji sistemler ve ısı geri kazanım sistemlerinden enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatmaya kadar çeşitli etkin enerji verimliliği iyileştirmeleri ile donatılmıştır.