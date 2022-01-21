Cengiz Kaptanoğlu KOSDER'i Ziyaret Etti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Eski Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, 20 Ocak Perşembe günü KOSDER’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Gökhan Özcan, Metin Şener, Teoman Mustafa Akyol ve Tolga Tomba ziyarette hazır bulundu.

Ziyarette; İlk olarak Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun dileklerini ileten Cengiz Kaptanoğlu, başarı temennisinde bulundu. Aynı zamanda KOSDER’in denizcilik sektöründe büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Kaptanoğlu, kendisinin de her zaman KOSDER’e destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cengiz Kaptanoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel de: “Türk denizciliğimizin değerli isimlerinden birisi olan Eski Meclis Başkanımız Sayın Cengiz Kaptanoğlu’nun Derneğimize yaptığı ziyaret ve gösterdiği teveccüh bizleri ziyadesiyle mutlu etti.” dedi. Başkan Sesel ayrıca, Cengiz Kaptanoğlu’nun katkı ve önerilerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, bu katkının KOSDER’in daha da başarılı olmasına adına büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

