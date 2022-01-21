AKOM'dan İstanbul'a Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!

İstanbul’un bugünden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Bugün saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

BATI AKDENİZ'DE 5 GÜN AŞIRI YAĞIŞ VE SOĞUK UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın, 22 Ocak Cumartesi gününden itibaren Batı Akdeniz Bölgesi genelinde etkili olmasının beklendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Önümüzdeki hafta başından (24 Ocak Pazartesi) itibaren ise bölgemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda bölge genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. 22 Ocak Cumartesi günü yağışların, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 23 Ocak Pazar günü yağışların Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olması bekleniyor. 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle bölgemizde beklenen yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22 Ocak 2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 27 Ocak 2022 Perşembe gününe kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenmektedir. Buna göre; 21 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların kar şeklinde, 22 Ocak Cumartesi günü yağışların ilimiz genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 23 Ocak Pazar günü de ilimiz genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri, çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.