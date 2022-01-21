İstanbul'da Bazı Deniz Seferleri İptal Edildi

İDO ve Şehir Hatları'ndan edinilen bilgilere göre, olumsuz hava koşulları deniz seferlerini etkiledi. İstanbul'da bazı deniz seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa-Avcılar-Büyükçekmece ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları ise saat 08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş ve aynı saatteki Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.