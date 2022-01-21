Türk Loydu Vakfı 66. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türk Loydu Vakfı 66’ncı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, GİSBİR Başkanı Murat Kıran, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Can, Faruk Miras, GMO Başkanı Salih Bostancı, GEMİMO Başkanı Feramuz Aşkın, TÜRKKAPDER Başkanı Zafer Akbulut, TÜRDEF Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Olcay, Türk Loydu delegeleri, denizcilik sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, sektör temsilcileri, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışı İstiklal Marşı ve şehitlerimize saygı duruşu ile başladı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu bir konuşma yaptı. Yaptığı kısa konuşmada Cem Melikoğlu şunları söyledi: “Geçtiğimiz Genel Kurul Toplantımızda, Raportörlük ile ilgili yönetmeliği yeniden incelememiz istenmişti. Biz de, bu konu üzerinde bir çalışma komisyonu kurduk. Uzmanlar ile işbirliği yaparak güzel bir yönetmelik hazırlandı. Türk Loydu Vakfı'nın ihtiyaçları doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İMEAK Deniz Ticaret Odası ve GİSBİR'e özellikle teşekkür ediyorum. Raportörlüğün adı “Şirket Koordinasyon Yönetmeliği” olarak değiştirildi. Bunu da bilgilerinize sunuyorum”.

Beş gündem maddesiyle yapılan toplantıda “Türk Loydu Vakfı Şirket Koordinasyon Yönetmeliği” masaya yatırıldı. Yeni yönetmeliğin maddeleri üzerine söz alan delegeler düşüncelerini belirterek, bazı çekincelerini dile getirdiler. Maddeler üzerinde tartışmalı geçen toplantı sonucunda yönetmelik oy çokluğu ile kabul edildi.

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME ALINMALI

Toplantının sonunda kısa bir konuşma yapan Tamer Kıran günün sonunda, Vakıf Sözleşmesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Tamer Kıran şunları söyledi: “Hazirunu saygıyla selamlıyorum. Çok uzun zamandır Türk Loydu Genel Kurullarına DTO delegesi olarak katılıyorum. Bugün Türk Loydu alanında eşsiz, yegane bir kurum, başkası yok; böyle bir kurum için çok iyi bir gün olmadı. İnşallah böyle bir gün yaşanmaz ve bu kavga son bulur. Hayretler içerisindeyim. GMO bu çalışmanın içinde neden yok diye başkana da sordum; ‘biz girmedik girmeyeceğimizi de yazılı olarak beyan ettik’ dedi. GMO bu çalışma gurubuna katılmadı. Çalışmayı yapanlara teşekkür ediyorum. Bu işlerde niyet önemlidir. ‘Niyeti halisane olanın, sonu selamet olur’ diye bir söz vardır. Eğer sonuçta üzüm yemek varsa sorun çözülür; bu noktada Vakıf Senedi değişikliği de dahil, her şey gözden geçirilmeli. Ama eğer niyette bağcıyı dövmek varsa, ona bir çare bulunamaz. Dolayısıyla ben çalışma gurubuna ki biz DTO olarak da katılımcı verdik, herkes özveri ile çalıştı. Bu ülke için taşın üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Görünen o ki Sayın Cem Melikoğlu buradan bir sonuç çıkmıştır. Nasıl geçen genel kurulda, genel kurul bu yönetmelikle ilgili bir çalışma yapılmasını talep etmişti; şimdi de uzun vadede 70 yılını doldurmaya doğru giden Türk Loydu için bir Vakıf Senedi çalışması kaçınılmaz hale gelmiş durumda. GMO olarak siz de bu çalışmanın içinde olmalısınız, bu konuda GMO başkanından da söz rica ediyorum. Bu çalışmanın içinde olacaksınız ki, bugün burada yaşanan sıkıntıları, karşılıklı konuşmaları yaşamayalım. Bundan sonra çok daha keyifli, Türk Loydu’nu alıp çok daha yukarılara nasıl taşıyacağımızı tartışacağımız, savunma sanayimize nasıl daha fazla katkı sağlayabileceğimizi konuşacağımız, her gün değişen deniz teknolojisinde Türk Loydu’nun nerede olması gerektiğini araştırabileceğimiz konuları konuşmak dileğiyle hepinize katılımınız için teşekkür ediyor ve herkesi saygıyla selamlıyorum”.

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