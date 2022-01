Mustafa Muhtaroğlu'nun Avukatından Basın Açıklaması

Mustafa Muhtaroğlu'nun Avukatı Av. Nebibe Doğanışık Tüfekçi, basın kuruluşlarına bir açıklama gönderildi:

Son günlerde çeşitli denizcilik basınında yer alan ve müvekkilimiz Mustafa Muhtaroğlu’nu yıpratmaya yönelik gelen haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmak ihtiyacı hasıl olmuştur;

1. Haberde adı geçen MV RUBY gemisine VLSFO yakıt ikmal etmek üzere sözleşme (bunker contract) yapılmış ve bu sözleşme metninde çok açık olarak “temsili numuneler yakıt ikmal tankerinden (barc) alınacaktır” denilmiştir. Mukavelenin ilgili kısmı aşağıdadır;

DELIVERY REMARKS:

- CONTRACTUAL SAMPLING FOR BOTH PARTIES: BARGE MANIFOLD ONLY

- RECEIVING SHIP IS CONTRACTED WITH VISWA QUALITY TESTING PROGRAM

2. Bahse konu sözleşmede, temsili numunelerin barcdan alınacağı, gemi numunelerinin geçersiz olduğu ve barcın gemi numune etiketi, gemi evrakı, protesto vs. imzalamayacağı yazmakta olup, anlaşma şartlarının gemi kaptanı dahil tüm taraflara bildirilme zorunluluğu ayrıca vurgulanmıştır. İlgili kısımlar aşağıdadır;

“SAMPLES TO BE TAKEN FROM BARGE MANIFOLD TOGETHER WITH SHIP REPRESENTATIVES WILL BE ONLY SAMPLES FINAL AND BINDING. SHIP SAMPLES NOT VALID NOT ACCEPTED NOT BINDING, BARGE DONT SIGN ANY SHIP SAMPLES, SAMPLE LABELS, ANY SHIP DOCUMENTS, LETTER OF PROTEST ETC.. NO ANY OTHER SAMPLE NUMBERS ALLOWED ON BDN. IN CASE OF TIME LOST OR SHİP NOT TAKING BUNKER DUE TO SUCH MATTERS SUPPLIER RETURN PRODUCT AT BUYERS COST AND INVOICE BUYER ALONG WITH ALL COMMERCIAL LOSES

THIS CONRACT AND DELIVERY SUBJECT TO SUPPLIERS TERMS AND CONDITIONS WHICH IS AVAILABLE ON www.energypetrol.com BUYER TO INFORM TERMS AND CONDITONS TO ALL PARTIES INCLUDİNG SHIP OWNER, DISPONENT OWNER CHARTERERS, SHIP CAPTAIN AND CHENG, AGENT AND ENSURE THAT ALL PERTIES RELATED COMPLY WITH T&C OF THIS BUNKER CONTRACT”

3. Hal böyle iken, gemi kaptanı sözleşme şartlarına uymayarak, 15.01.2022 günü sabaha karşı 02:00 sularında demirleyen konu gemiye yakıt vermek üzere 02:25 de yanaşan yakıt barcına “önceden hazırladığı” sözde ikmal sırasında gemi manifoldundan alınmış numunelere ait “numune etiketi” imzalatmak istemiştir, burada esas sorgulanması gereken henüz yakıt ikmali başlamamışken temsili numune alınmış gibi numune etiketi imzalatmak isteyen gemi kaptanının mukaveleye aykırı tutumu ve kötü niyeti hatta bir çok durumda “dolandırıcılık” olarak nitelendirilebilecek eylemidir.

4. Denizcilik sektörü mensupları tarafından gayet iyi bilindiği üzere, yakıt ikmali sırasında verilen yakıtları temsilen numune alınarak taraflarca kaşe ve imzalanır, bunun en temel şartı ikmalin başlamış olması numunenin yakıt verilirken alınmasıdır, oysa alıcı gemi, henüz ikmal başlamadan kendi hazırladığı numune etiketlerini barc kaptanına imzalatmak istemiştir, aklı başında hiç kimsenin bunları imzalamayacağı çok aşikardır ki ayrıca yakıt mukavelesinde “numunelerin yakıt tankeri (barc) manifoldundan alınacağı” açıkça yazılıdır; gemi kaptanı bu etiketleri nereye yapıştıracak, yapıştırdığı şişelere ne koyacaktır ? Dünya üzerinde hiçbir yakıt ikmalcisinin böyle bir şey imzalamadığı herkesin malumudur.

5. Alıcı gemi kaptanı bununla da kalmayıp bu “sözde” numunelerin numaralarını yakıt teslim irsaliyesi ve ikmalle ilgili diğer değerli evraka yazmak istemiştir, bu da çok net şekilde sözleşmeye aykırıdır.

6. Yakıt ikmal tankeri 2 saat boyunca bu konuyu gemi kaptanına anlatmaya çalışmış ancak başaramamış ve alıcı gemi kaptanının rendice edici tavır ve söylemlerine maruz kalmıştır.

7. Bu durum üzerine barc kaptanı, sabah 04:00 sıralarında firma YK Başkanı Mustafa Muhtaroğlu’na konuyu telefonla haber vermiş, müvekkilimiz deniz üstünde haberleşme kısıtları ve yanlış anlaşılma ihtimallerini düşünerek öncelikle Whatsapp yolu ile mukavele şartlarını bildirmiş, ancak buna rağmen gemi kaptanı ısrarcı olarak istediği (usulsüz) evraklar imzalanmadan yakıt ikmalini başlatmamıştır.

8. Alıcı geminin yakıtı almaması durumunda ikmalcinin yapması gereken yetkili gümrük idaresini bilgilendirerek alınmayan yakıta ilişkin yasal prosedürü yerine getirmek en başta tankerin gümrük memuru tarafından usulüne uygun şekilde mühürlenerek yediemine alınmasını temin etmektir.

9. Tüm bu safahat gemi kaptanına anlatılmak istenmiş ancak gemi kaptanı firma yetkilileri ile konuşmayı kabul etmeyerek sadece ve sadece istediği evrakları barcın imzalamasını şart koşmuştur.

10. Kaptanın yaptığı uygulamanın sözleşmeye aykırı olduğu ve yakıtı almaması durumunda izlenecek yolu izah etmek için kaptana “firma gümrük yetkilisi” sıfatıyla ulaşılarak TÜRK Bayraklı bir tankere ve TÜRK mürettebata böyle emrivakiler yapamayacağı, bizim kurallarımızın (sözleşme kuralları) geçerli olduğu, yaşanan olayın stresinin yarattığı ruh hali ve sabahın 04:00 sıralarındaki 0 derece hava şartlarında deniz üzerinde emek veren çalışanlarımızın haklarını koruma önceliği ile sert bir tepki verilmiştir.

11. Netice itibariyle, yakıtı sipariş veren firmanın kendi yazılı teyitlerinde açıkça yazan sözleşme koşullarını kaptana bildirmesi üzerine yakıt ikmali 06:05’te başlayıp 07:15’te bitmiş, tüm evraklar sözleşmeye uygun şekilde taraflarca imzalanarak tanker ayrılmıştır.

12. İnternet sitelerinde kasıtlı şekilde yapılan haberde yer verildiği gibi, müvekkilimizin gemi kaptanını gümrük müdürü gibi araması söz konusu değildir, kastedilen şirketin gümrük yetkilisi olup, bilindiği gibi bu alanda hizmet yapan devlet görevlileri “custom officer” olarak bahsedilmektedir, kaldı ki müvekkilimiz İMEAK DTO Meclis Üyesi olarak son 2 meclis toplantısında söz alıp hasletten gümrük idaresine Türkiye’deki yakıt ikmallerini hiç bir sorun yaşamadan fedakarca yapan başta gümrük müdür ve görevlileri olmak üzere tüm ilgili kamu kuruluşlarına defalarca teşekkür sunmuş birisi olup, tamamı meclis kayıt ve tutanaklarında vardır.

13. Ülkemizde yakıt, kumanya, yağ, su her türlü hizmet alan, ülkemize döviz bırakan istihdam yaratan gemiler ve tüm müşteriler tabi ki başımızın tacıdır, bunu en iyi bilen ve en uzun süre yapan kişi müvekkilimiz Mustafa Muhtaroğlu’dur, kendisi 1986 senesinden beri gemi yakıt ikmal işi yapmakta olan, gemi yakıt ikmali sektörünün duayeni kabul edilen, bugüne kadar 35.000 adedi kurucusu olduğu Enerji Petrol adı altında olmak üzere toplamda 70.000 adedin üzerinde gemiye filen yakıt teslim etmiş biri olarak hem alıcıların, hem kurumsal yapıların en fazla ayrımında olan şahsiyettir.

14. Önemle vurgulamak isteriz ki, bir takım kötü niyetli alıcıların aynı şekilde “baş tacı edilmeyeceği” ülkemiz menfaatinedir, ülkemizde tüm hizmet alanların en başta sözleşme kurallarına uyması ve ülkemiz prosedürlerine uygun davranıp en başta da cefakar gemi adamlarımıza saygı gösterip asla bu şekilde davranmaması esastır. Türk Bayraklı bir gemiye (barc) ve Türk Mürettebata, ne olursa olsun bu şekilde bir emrivaki yapılamayacağı herhangi bir şey imzalatılamayacağı müvekkilimizin şiarı ve bugün yüzlerce kişiye istihdam sağlayan müessesinin temel ilkesidir, ülkemizden mal hizmet alanların ülkemiz insanına bir emrivakisi ve özellikle bir şey imzalatılması kabul edilemez.

15. Aynı şekilde adeta bir kumpas şeklinde önce sözleşmeye uymayıp ardından gelen haklı tepkiyi (belki saatin uygunsuzluğu ve Müvekkilimizin TÜRK gemi personelinin maruz kaldığı yaklaşımı içine sindirememesi sebebiyle sert ifadeleri) yasa dışı bir şekilde kaydedip ifşa edenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır, bilindiği gibi rıza dışı, gizli şekilde ses kaydı suç teşkil edip 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 132.,133. ve sair maddelerinde “özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar” başlığı altında düzenlemiş olup, müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını ihlal edenler hakkında ilgili TCK maddeleri çerçevesinde tüm haklarımız saklıdır.

16. Netice itibari ile, 1986 senesinden bu yana yakıt ikmal sektöründe yer alan müvekkilimiz ve şirketi bugüne kadar ülkemize 2,5 milyar dolar döviz kazandırmış, yüzlerce Türk insanına istihdam yaratmış, maalesef ticari arenada bileğini bükemeyen ve haris duygularının esiri olmuş kişilerce yıpratılmaya çalışılmakta olup, değerlendirme ve takdir kamuoyuna ve Yüce Türk Devletimize bırakılmıştır.

Mustafa Muhtaroğlu adına vekili

Av. Nebibe Doğanışık Tüfekçi